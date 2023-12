Eltávolították Lázár János pálinkázós vajdasági videóját

Pénteken írtuk meg, hogy Lázár János építési és beruházási miniszter a szerbiai választásra készülő Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) aktivistái előtt kijelentette: negyven magyarországi aktivista megy a Vajdaságba, hogy segíts a VMSZ kampányát. Pásztor Bálint, a VMSZ megbízott elnöke itt közbevetette: „És jövünk hozzátok mi is jövő tavasszal”. Lázár ezen a gyűlésen arról is beszélt, hogy a Pásztor Bálintra leadott szavazat a szerb kormányra leadott szavazat is.

Nos, ezt a videót távolította el az Aleksandar Vučić-fél haladó párthoz közeli subotica.info. A felvételt a lapnak az eseményre meghívott szerb fotósa-videósa készítette, mi lementettük.

Szerbiában december 17-én lesznek választások, a héten mi is ellátogattunk egy ellenzéki kampánygyűlésre Szabadkára. A választások esélyese a Szerb Haladó Párt, legfőbb kihívója pedig a közös listán induló baloldali-liberális ellenzék. A hatalmi párt potenciális koalíciós partnere a néhai Slobodan Milošević szocialista pártja mellett a VMSZ. A párt egyfajta kapocs az országot államelnökként vezető Aleksandar Vučić és egyik legfőbb szövetségese, Orbán Viktor között.