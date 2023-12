Teljes mozgósítás jöhet Ukrajnában, a nőket is besoroznák

Általános mozgósításról rendelkező törvényjavaslatot terjesztettek be az ukrán nemzetgyűlésbe. Ha a kijevi Rada jóváhagyja a javaslatot, a mostaninál jóval kevesebben kaphatnak majd mentességet. A 18 és 25 év közöttiek számára három hónapos kiképzést írnak elő, 25 és 60 év között pedig szinte mindenkit érinthet a mozgósítás. A nőket is, akiket szintén katonai nyilvántartásba vesznek, nekik is kötelező lesz részt venniük a kiképzésen, majd pedig őket is behívhatják, akárcsak a férfiakat - igaz, harctéri szolgálatra nők csak önkéntes alapon kerülhetnek majd továbbra is.

A mozgósításról szóló javaslatot még el is kell fogadni, és nem lehetetlen, hogy egyelőre részben a közvélemény tesztelésére szivárogtatták azt ki, figyelve a társadalmi reakciókat. A mozgósítás fokozásáról azonban már hosszabb ideje szó van Ukrajnában.

A kivételek szűkítése mellett azzal is szoktak érvelni, hogy a sorozások körüli kiterjedt korrupcióról, a felmentések érdekében kért csúszópénzekről szinte napi szinten esik szó a sajtóban, és sokan érzik úgy, hogy csak azoknak kell a frontra menniük, akiknek nincs pénzük és/vagy megfelelő kapcsolataik. A folyamatos botrányok miatt Zelenszkij ukrán elnök augusztusban 24, sorozásért felelős területi vezetőt mentett fel, a visszaéléseket a hazaárulással egyenértékűnek minősítve.

A mozgósítás azonban ettől függetlenül is kritikus pont Ukrajna számára. Zaluzsnij, a Zelenszkij kincstári optimizmusához képest az ukrán nehézségekről váratlanul őszintének hatóan beszélő vezérkari főnök nem véletlenül említette az öt legfontosabb megoldandó probléma között, hogy az ukrán hadseregnek jól kiképzett tartalékos állományt kell kialakítania, különben nem lesz esélye elmozdulni a nyári ellentámadás kudarca után egyértelművé váló holtpontról a hadszíntéren.

Már megint a stratégiai homály

Zaluzsnij szavai szerint Ukrajnának most még elég katonája van, de minél tovább tart a háború, annál nehezebb lesz folyamatosan feltölteni a létszámot. A mozgósítás fokozása eszerint azért is szükséges, mert két év katonai szolgálat után sokakat haza kell majd engedni, őket pedig valakikkel pótolni kell.