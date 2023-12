Sir Jim Ratcliffe beszállt a Manchester Unitedba

Azt egyelőre nehéz megjósolni, hogy ez mivel jár ez, mindenesetre vasárnap hivatalosan is bejelentették, hogy 25 százalékos részesedést szerzett a Manchester United labdarúgóklubban Sir Jim Ratcliffe, pontosabban az Ineos vállalatcsoport. Mindezért 1,25 milliárd fontot (több mint 550 milliárd forintot) fizetett, és vállalta, hogy 240 millió fontot költ az Old Trafford stadion felújítására is.

photo_camera Fotó: OLI SCARFF/AFP

Ami miatt nehéz jósolni: a szurkolók által gyűlölt amerikai Glazer család maradt a többségi tulajdonos az anyavállalatban (MU PLC), de a MU Football Club sporttevékenysége (férfi és női együttes), illetve a futballakadémia felett teljes ellenőrzést szerez Ratcliffe Ineosa.

Sir Jim Ratcliffe természetesen azt ígéri, hogy az MU visszatér a foci csúcsára. Ami miatt megint csak nehéz jósolni: a 10 éves mélyrepülés, amiben a legendás menedzser, Sir Alex Ferguson 2013-as visszavonulása óta van a klub. Számos rossz döntés játékosvásárlásban, sűrűn cserélt, magukat alulmúló menedzserek, egyre rosszabb eredmények, tartósan a városi rivális City mögé szorultak. A hússzoros angol bajnok a dobogó közelében sem jár.

photo_camera Sir Jim Fotó: VALERY HACHE/AFP

A 71 éves Ratcliffe egyébként a második leggazdagabb brit. Az Ineoson keresztül számos sportbefektetése van, a foci (a francia bajnoskágban szereplő Nice) mellett a Forma-1-ben, vitorlázásban és a profi kerékpárban is.

A Manchesterért harcolt a katari Jasszim bin Hamad al-Thani is. Ő a klub 100 százalékát akart megvenni, a hírek szerint 5 milliárd dollárért, de annyiért nem adták el a 18 éve tulajdonos Glazerék.