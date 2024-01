Tarlós arról pletykált, hogy közös főpolgármester-jelöltet állít egy ellenzéki és a kormánypárt

A HírTV természetesen azért hívta be Tarlós Istvánt, hogy az sokadszorra is elmondja, Karácsony Gergely mennyire szörnyű főpolgármester, és természetesen az ő hibája a Budapest-bérlet körüli mizéria is.

link Forrás

Ezt most nem közvetítjük, volt viszont egy pikánsabb eszmefuttatása, azt idézem:

„Az egy érdekes motívum, hogy először röppent fel, persze pletykaszinten, mert én nem tudom, hogy a kormánypártoknak ki lesz a jelöltje, de pletykaszinten először merül fel 33-34 éve, hogy netán előfordulhat, hogy közös jelöltje lesz egy ellenzéki pártnak és a kormánypártnak. Ilyen még nem volt, és ha ez így lesz...”

Itt gyorsan közbevág a riporter: „Várjuk meg, igen, amíg megnevezik őket...”

Majd Tarlós folytatja: „Én is azt mondom, hogy ne tippeljünk név szerint, hiszen ennek semmi értelme nincs...”

De a riporter nem tudja magát ennyire hülyének tettetni, és rákérdez:

„Vitézy Dávidra gondolt?”

Erre aztán nem mond nemet Tarlós, hanem elkezd a Vitézyvel való kapcsolatáról beszélni, és úgy fogalmaz: „nem mindig értettek egyet”. Ami persze olyan mély alulfogalmazás, hogy minimum erős torzításnak kell nevezni. Tarlós ugyanis többször is személyeskedve, kajánul gúnyolódva, szakmai rátermettségét egyértelműen megkérdőjelezve gyalázta egykori BKK-vezérét. Ebben az interjúban is hangsúlyozza, hogy „nem ajánlja”, viszont megnyugtatja a kormánypárti nézőket, hogy nem is ellenzi a rendhagyó főpolgármester-jelöltet.

A Vitézy kormánypárti és ellenzéki közös jelöléséről szóló megjegyzését azért neveztem pikánsnak, mert eddig arról volt szó, hogy a magát „konstruktív ellenzéknek” nevező LMP tárgyal Vitézyvel a főpolgármester-jelöltségről. Azt persze nem nehéz összelogikázni, hogy az elismert közlekedési szakember, aki nemrég még az Orbán-kormány államtitkára volt, jó sok szavazatot el tudna vinni Karácsonytól. De hogy ez a kormánypártok nyílt támogatásával történne, azt valószínűleg nem szeretné kommunikálni sem a Fidesz, sem az LMP.