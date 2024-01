Karácsony Gergely kevesli a 300 milliárdot, amit a kormány Rákosrendezőre szánt

Reagált a mini Dubajként elhíresült rákosrendezői beruházás részleteire Karácsony Gergely. A nemzetközi megállapodás tervezete január 11-én került fel a kormány honlapjára. A főpolgármester Angyalföldre kihelyezett kabinetülése után tartott a témában sajtótájékoztatót.

A főváros érdemi tárgyalásokat szeretne

Karácsony elmondta, komolyan veszi Lázár János építési és közlekedési miniszter december 4-ei ígéretét, miszerint semmi sem történhet Rákosrendezőnél a budapestiek bevonása nélkül.

photo_camera Karácsony Gergely Fotó: Németh Dániel/444

A főpolgármester ezért tárgyalásokat szeretne, ahol érdemben tudja képviselni Budapest érdekeit. Sajnálatosnak tartja ugyan, de elfogadja, hogy ezek a tárgyalások csak azután indulhatnak el, hogy a befektetőt már kiválasztotta a kormány. Ez egyébként jó eséllyel a a világ legmagasabb épületét, a Burdzs Kalifát is építtető Mohamed Alabbar cége, a Emaar Properties lehet.

A megállapodás tervezete szerinte több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. A dokumentum alaposan részletezi, mit kap a beruházó, de arról szinte semmit sem ír, hogy mit ad ezért cserébe. Mivel nem lehet tudni, pontosan mit is építenek a területen, Karácsony fontosnak tartja, hogy az ingatlanok funkciójáról és esztétikájáról is egyeztessenek a kormánnyal.

Kevés lesz a 300 milliárd forint

A kormány vállalásait egyébként támogatja a főpolgármester, de kevésnek tartja a beruházásokra szánt 300 milliárd forintot. Karácsony szerint az M1-es metró meghosszabbítása és a Szegedi úti felüljáró megépítése önmagában ennyibe kerülne.

A kormány terve szerint azonban a vasúti pálya fejlesztése és befedése, egy park kialakítása, valamint kerékpáros és gyalogos utak építése is ebből a keretből valósulna meg. Ráadásul a Karácsony szerint elengedhetetlen közműkapacitás-bővítés még nem is szerepel a beruházások között.

photo_camera Karácsony Gergely a kihelyezett kabinetülésen Fotó: Németh Dániel/444

Karácsony elmondta azt is: az M1-es metró meghosszabbításának csak akkor van értelme, ha felújítják a meglévő szakaszt is. A járműpark felett eljárt az idő, így új szerelvényekre is szükség van. Szerinte ezek beszerzését már idén el kellene indítani. Emellett azt is fontosnak tartja, hogy a metró kapcsolódjon az 1-es és a 2-es villamosokhoz.

A kormány vállalta azt is, hogy a ferihegyi gyorsvasút jövőbeni fejlesztéséhez közvetlen kapcsolatot biztosít Rákosrendező és a repülőtér között. Karácsony erről azt mondta, bízik benne, hogy a projektet nem kínai koncesszió keretében akarja megvalósítani a kormány. Emellett azt is reméli, hogy Lázárék tanulnak a Belgrade on Water projektből, és nem követik el ugyanazokat a hibákat, amiket a szerb főváros a hasonló városfejlesztési beruházásánál.

Hosszabbítsák meg a 4-es metrót is

Mivel a rákosrendezői beruházás 100 százalékban Zuglóban valósul meg, a kerület polgármestere, az MSZP-s Horváth Csaba szintén érdemi partnerséget vár a kormánytól. Lázárék egyébként eddig csak a XIV. kerülettel vették fel a kapcsolatot, a tárgyalások a polgármester szerint hamarosan elindulhatnak.

photo_camera Horváth Csaba Fotó: Németh Dániel/444

Horváth szerint a rákosrendezői projekt a város egészére hatással lesz, ezért nem lehet tovább halasztani a 4-es metró meghosszabbítását Újpalotáig. Azt mondta, a kérdésben mindenképpen meg kell állapodni a kormánnyal.

A szomszédos XIII. kerület polgármestere, az MSZP-s Tóth József a Kacsóh Pongrác úti felüljáró fejlesztését kéri a kormánytól. Nem szeretné ugyanis, hogy az M3-as bevezető forgalma az új Szegedi úti felüljárón át Angyalföldre érkezzen.

A BKK-bérletek ügyében elindultak az egyeztetések

Végül a nagy vihart kavart BKK-bérletek ügye is szóba került. Lázár még kedden tett ajánlatot Karácsonynak. Azt ígérte, ha a BKK elfogadja a vármegye- és országbérleteket a járatain, akkor a MÁV, a HÉV és a Volán is el fogja fogadni a BKK-bérleteket a sajátjain.

Karácsony azt mondta, az egyeztetések elindultak a minisztériummal. Pozitív és negatív forgatókönyvekkel egyaránt számol a főpolgármester, de bízik benne, hogy megvalósulhat a tarifaközösség.

További részleteket nem akart elárulni, mert a politikában azt tanulta meg, hogy azok az egyeztetések sosem lesznek sikeresek, amikről sokat beszélnek a nyilvánosságban.