Fico nem engedi, hogy Magyarországot megbüntessék

Évek óta vártunk erre a találkozóra, mondta Orbán Viktor a Robert Ficóval történt megbeszélés után. Ez a 33. megbeszélés kettejük között 2012 óta. A közös múlt különösen fontos egy ilyen régi viszony. Közép-európai sorsközösségben vannak, a mélyben van egy civilizációs kapocs, miszerint mindkét ország a nyugati keresztény világhoz tartozik, mondta a magyar miniszterelnök.

A szuverenitás mindkét országnak fontos, meg akarják védeni határaikat. A két ország közötti kapcsolatok még soha nem voltak ilyen jók, mondta Orbán, aki megköszönte Ficónak, hogy szlovák rendőrök rendszeresen segítik megvédeni a déli magyar határt, 20 ezer migráns megállításában vettek részt. Magyarország cserébe részt vesz a szlovák légtérbiztonság megteremtésében.

photo_camera Orbán Fotó: Bankó Gábor/444.hu

Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partner, mondta Orbán. Folyamatosan nőtt a határátkelőhelyek száma, húszról, negyvenre emelkedett. Egy újabb nagy együttműködési csomag készül a két ország között, ezek fejezeteit a következő években akarják megvalósítani. „Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Robert” – mondta Orbán.

Robert Fico szerint magyar vendéglátója nagyon népszerű Szlovákiában a normális emberek között. Látják rajta, hogy a nemzeti érdekért harcol, kiáll országa szuverenitása mellett. Egyetért Orbánnal az illegális migráció kérdésében, valamint abban, hogy Ukrajna ügyének nincs katonai megoldása.

photo_camera Fico Fotó: Bankó Gábor/444

Sajnálja, hogy a visegrádi együttműködés ellehetetlenült, de nyomást fog gyakorolni Petr Fiala cseh miniszterelnökre, hogy kielőbb hívja össze.

Fico azt is megígérte, hogy Orbán számíthat rá Brüsszelben, nem fogja például támogatni, hogy a tagállamoktól elvegyék a vétójogot, és azt sem fogja engedni, hogy Magyarországot megbüntessék.

Arról a napokban felmerült hírről, hogy Orbán Viktor lehet ideiglenesen az Európai Tanács elnöke, a miniszterelnök azt mondta: ez nem szerepel a terveiben.

Hogyan segítsük Ukrajnát? Hogyan módosítsuk az EU költségvetését? Orbán szerint ezt a két, a február eleji EU-csúcson felmerülő kérdést külön akarják megvitatni, mivel Ukrajna megsegítésére csakugyan szükség van. Ezt azonban úgy kell megtenni, hogy ne okozzanak kárt az Európai Unió költségvetésében. Magyarország nem akar hitelt felvenni, és a költségvetésen kívüli segítséget sem akar adni Ukrajnának.

photo_camera Szijjártó Péter visszanéz

Prága után Budapest

Kedd délelőtt Prága után Budapestre vezetett Robert Fico második külföldi útja. A szlovák miniszterelnök öt nappal azután a pozsonyi tömegtüntetés után érkezett meg Magyarországra, amin 25 ezren tiltakoztak az igazságügyi rendszer átalakítása és a Fico párttársai elleni eljárások ellehetetlenítése miatt. A keddi találkozón pedig az európai és a világpolitika aktuális kérdéseiről, az Európai Tanács közelgő csúcstalálkozójáról, a visegrádi együttműködés lehetőségeiről, valamint a migrációról és Ukrajnáról is tárgyalt Orbán Viktorral.

Bár a 2012 előtt még rendkívül rossz hivatalos magyar-szlovák viszony idején a Fico-kormány még rendszeresen játszotta ki a magyarellenes kártyát, most azonban a Fidesz és a magyar kormány egyértelműen támogatta a hatalomba a 2018-as bukása után októberben visszatérő Fico kampányát. Sőt, napjainkra ő lett Orbán uniós szinten legközelebbi, és lényegében egyetlen szövetségese.

A korábban még pragmatikus populistaként leírt Fico, bár névleg még ma is baloldali, mostanra egy sor alapkérdésben Orbánhoz hasonlóan pozicionálja magát. Kampányát ukránellenességre és a migráció még hevesebb elutasítására építette, de meghatározó üzenet lett nála is „Brüsszel” és Soros bírálata és a civil szféra megbélyegzése is. Kormányzásának első három hónapja után azonban úgy tűnik, Fico a folyamatos brüsszelezés ellenére a külpolitikában Orbánhoz képest sokkal kompromisszumkészebb. Ettől az igazodástól pedig azt remélheti, hogy nem érik olyan súlyos retorziók Brüsszelből, mint Magyarországot, ahol a helyreállítási és a kohéziós alap forrásainak befagyasztásába kulminált a sok éve tartó konfliktus.