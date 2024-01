Indul Schobert Norbi cégének felszámolása, akinek követelése van, 40 napig szólhat

Elindult a felszámolási eljárás az Update jogutódjának számító Free Group Zrt. ellen, amelynek Schobert Norbert a névváltoztatás óta már csak a cégvezetője volt – írja a Blikk. Akinek követelése van a céggel szemben, az 40 napon belül kell bejelentenie azt a felszámolónál.

Az Update nem egyik pillanatról a másikra állt földbe: 2022-ben még csak az Update-üzletek zártak be sorban, tavaly év elején aztán kiszállt a cégből Orbán Áron, a miniszterelnök öccse, és eltűnt Rubint Réka és Ómolnár Miklós neve is, májusban pedig a Gazdasági Versenyhivatal büntette meg a céget a fogyasztók megtévesztése miatt. A 40 milliós bírságot Schobert nem fizette be, mostanra pedig megállapították a fizetésképtelenséget, így felszámoló veszi át a cég vezetését, aminek feltérképezett vagyonából és eladásából próbálják majd fizetni a tartozásokat.

Schobert már azután jelezte, hogy nem bírja a nyomást és visszavonul, hogy kiderült a gigabírság, így az azóta eltelt időben csak arról nyilatkozott, hogy megbánta a covid-oltásait, szerepelt a Valami Amerika sorozatban, kételkedett kicsit a holdraszállásban, az év fáradalmait pedig Mikulás ruhába bújtatott thai szolgák társaságában töltötték, ahová „felfedezni a következő tábor helyszínét”érketek, plusz legalább megspórolták idehaza a karácsonyfaállítás költségeit.