A Pécsről Budapestre tartó vonaton megalázó stílusban követelte a kalauz, hogy tegyenek szájkosarat egy vakvezető kutyára

Kiabálva, megalázó hangnemmel követelte a kalauz a Pécs-Budapest-vonalon Pozsgay Dórától, hogy tegyen szájkosarat vakvezető kutyájára, pedig – egy már 15 éves jogszabály értelmében – a vakvezető kutyákra nem kötelező szájkosarat tenni – írta meg a Blikk.

A panaszos a lapnak azt mondta, a kalauz „az életét féltette és a szájkosár hiányát hangsúlyozta amellett, hogy nem lát a kutyán olyan jelzést, hogy az vakvezető kutya lenne”. Pedig: „A hámon szerepel az alapítvány neve – Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola –, amiben benne van a vakvezető kutya kifejezés, én jeleztem neki, hogy itt van nálam az az igazolványa, ami tanúsítja, hogy Noé vizsgázott vakvezető kutya, sőt még az oltási könyvet is felajánlottam, amiben látszanak az érvényes oltásai is. Ezeket persze nem kérte el, inkább a kutya nagyságára célzott, aki az egész párbeszéd alatt a lábunknál feküdt, meg sem mozdult, és semmilyen tekintetben nem jelentett veszélyt senkire, ugyanis a vakvezetők mind nagyon szelíd kutyák. A MÁV üzletszabályzatára is hivatkoztunk, ami szintén mellettünk szólt, de ez sem hatott rá különösebben.”

Egy 2009-es rendelet a vasúti utazásról úgy rendelkezdik: „A segítő kutyát alkalmazó személy szájkosár nélkül alkalmazhatja a segítő kutyát.” A nő az eset után azonnal panaszt tett a Keleti pályaudvaron.

photo_camera Üres vágányok a Keleti pályaudvarnál 2019. május 13-án reggel. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A MÁV a lapnak azt írta:

„A vasúttársaságunk nagyon sajnálja a történteket. Utasunktól, Dórától elnézést kérünk a jegyvizsgálónk viselkedése miatt. A MÁV-START azonnali vizsgálatot indított az ügyben.

Az oktatások során ismét felhívjuk a munkatársaink figyelmét a kísérő kutyákkal kapcsolatos tudnivalókra, előírásokra. Szabályaink szerint a kísérő kutyák szájkosár nélkül utazhatnak a vonatokon, erre a képzések során eddig is felhívtuk a jegyvizsgálóink figyelmét. A vakvezetőkutyák rendelkeznek igazolvánnyal, melyet a gazdájuk köteles magánál tartani az oltási könyvvel együtt. Ez jogosítja fel arra, hogy a kutya a közösségi közlekedés járművein szájkosár nélkül, illetve díjmentesen utazhasson.

A kutyaszállítással kapcsolatos általános információk itt érhetők el a honlapunkon. Az üzletszabályzatunk szerint vonaton nem szabad kutyát póráz és szájkosár vagy azonos biztonságot nyújtó eszköz (pl. zárt szállítóeszköz) nélkül szállítani, ez alól kivétel a kísérő kutya.

A kísérő kutya és a szolgálatban lévő rendőrségi kutya kivételével nem vihető be élő állat az étkezőkocsiba, illetve helyjegyköteles vonatra a zárt szállítóeszközben történő szállítás kivételével. A kísérő kutya nem számít bele a szállítható kutyák számába. A járművek ülésén azonban nem szállítható.”