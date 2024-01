A Pentagon legfőbb UFO-kutatója szerint a kormányban dolgozó összeesküvés-hívők miatt megy egyre több közpénz UFO-kutatásra

A Pentagon azonosítatlan anomáliás jelenségek (UAP) egykori főkutatója szerint az amerikai kormánynak és azon belül dolgozó összeesküvés-elmélet-hívők tévhiteket terjesztenek az UFO-król, és ezek miatt több millió dollárnyi közpénzt költenek el egy „önnyaló fagyitölcsér” felkutatására.

Sean Kirkpatrick a héten erről egy podcastben beszélt, miután a múlt hónapban lemondott a védelmi minisztérium minden területre kiterjedő anomália-feloldó irodájának (Aaro) első igazgatói posztjáról. Az intézményt 2022-ben azért hozták létre, hogy összegyűjtse az UAP észleléseiről szóló katonai jelentéseket, és átláthatóbbá tegye a kormányzat ismereteit.

Kirkpatrick szerint az Aaro első átfogó jelentése, amit a Kongresszus elé terjesztettek, és még ebben az évben közzé kell tenni, nem tartalmaz bizonyítékot az idegen élet létezésére vagy arra, hogy ilyesmit eltitkolna a kormány.

Szerinte sok törvényhozó túlságosan is boldogan elfogadja azokat a megalapozatlan történeteket, amiket „emberek egy törzse” terjeszt a titkos kormányzati UFO-kutatási programokról. Ezek közé tartozik a volt amerikai hírszerzési tisztviselő és David Grusch tavalyi megdöbbentő állítása egy távoli létesítményben tárolt érintetlen idegen járművekről és nem emberi „biológiáról”, vagyis biológiai anyagokról.

„Ők ugyanazok az emberek, akik a kulisszák mögött dolgoztak a Kongresszussal, hogy törvényt írjanak” – mondta Kirkpatrick az In the Room With Peter Bergen podcastnek.

Kirkpatrick nem volt hajlandó név szerint azonosítani az embereket, de szerinte „a tényleges összeesküvést maguk az igazhívők egy csoportja követi el, hogy bevonja a kormányt az idegenek utáni kutatásba”. „Nincs bizonyíték a földönkívüliekre. Nincs bizonyíték az idegenekre, és nincs bizonyíték a kormány összeesküvésére sem” – mondta.

Kirkpatrick a Scientific American által a múlt héten közzétett lemondó esszéjében kijelentette, hogy attól tart, hogy a törvényhozók „összeesküvés-vezérelt döntéshozatalnak” és a szenzációhajhászatnak engedtek, hogy „leleplezzék a leplezést”.

„Aggasztó, hogy egyesek hajlandók ítéletet hozni és lépéseket tenni ezekről a történetekről anélkül, hogy alátámasztó bizonyítékokat láttak volna, vagy akár kértek volna, ez a mulasztás még inkább problémás, amikor az állítások rendkívüliek” – mondta.

Szerinte „a Kongresszus egyes tagjai szívesebben mondanak véleményt az idegenekről a sajtónak, mintsem bizonyítékokon alapuló tájékoztatást kapjanak az ügyről”.

Az osztályának az volt a küldetése, hogy „szigorú tudományos keretet és adatközpontú megközelítést” alkalmazzon az UFO-jelentések és -észlelések több évtizedes múltra visszatekintő összevetésére és értékelésére, amit a megbízhatatlan forrásokból származó téves állítások, féligazságok és más téves információfoszlányok hátráltattak.

„Vannak emberek, akik beszélnek azokkal, akik bejönnek, hogy elmondják a történetet, vagy elmondják a médiának, és más emberek is bejönnek, de kiderül, hogy egyiküknek sincs első kézből származó bizonyítéka vagy ismerete” – mondta Kirkpatrick, aki szerint a rögzített UFO-észlelések legalább 90 százalékának, beleértve a katonai találkozásokról készült, a Pentagon által az elmúlt években titkosított videókat is, teljesen logikus magyarázata van.

„A legtöbbször azért nem tudunk magyarázatot adni, mert hiányoznak az adatok, úgy értem, hogy konzisztens, szilárd, rögzített adatok, amiket számítógépre rakhatunk, és elemzést végezhetünk” – mondta Kirkpatrick, aki szerint ennek ellenére vannak olyanok, akik nem valószínű, hogy valaha is elfogadnák a tudományos magyarázatokat.

„Egyáltalán semmi olyan dolgot nem fogok tenni, mondani vagy előállítani, ami bizonyítottan megtérítené az igaz hívőket. Ez alapvetően egy vallás, egy vallási meggyőződés, ami meghaladja a kritikai gondolkodást és a racionális gondolkodást” – mondta. (Guardian)