Milliárdos szerződések felét fizette ki az állam a Covid-teszteket szállító baráti cégeknek, közbeszerzés nélkül

Több százezer Covid-tesztet vásárolt az állam az Állami Egészségügyi Ellátó Központon (ÁEEK) keresztül, ráadásul elég érdekes módon: több esetben is az egészségügyi piacon korábban ismeretlen, de fideszes hátterű cégekkel szerződött közbeszerzés nélkül, majd előlegként a vételár felét elutalta nekik - írja a Hvg.hu.

Minderre azokból a dokumentumokból derült fény, amelyeket Ujhelyi István EP-képviselő közérdekű adatigénylésre válaszul adott ki az Országos Kórházi Főigazgatóság (és itt megtekinthetőek).

Az EP-képviselő szerint a súlyos korrupciógyanúval terhelt beszerzések most megismert részletei további kérdéseket vetnek fel, ráadásul alapvető aggodalmakra nem adnak megnyugtató választ. Sőt, mint fogalmazott: a Fidesz korábbi politikusaihoz köthető és az állammal milliárdos üzleteket bonyolító cégek nyomait az elmúlt hónapokban megpróbálják eltüntetni.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ, illetve jogelődje, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, ÁEEK) 2020 végén összesen öt szerződést kötött három különböző céggel, mintegy ötmilliárd forint értékben Covid-tesztek beszerzésére. Ujhelyi rámutatott, hogy az általa megismert dokumentumok szerint – a hatályos jogi lehetőségekkel élve – a kormány vagy az akkoriban rendkívüli felhatalmazással bíró Operatív Törzs helyett az OKFŐ egyik meg nem nevezett munkatársa döntött úgy, hogy közbeszerzési eljárás nélkül bízzák meg az érintett cégeket a Covid-tesztek beszerzésével. A megbízásokat az intézmény akkori főigazgatója írta alá, aki viszont már csak alig pár hétig volt hivatalban, hiszen az ÁEEK-et épp ebben az időszakban szervezték át és olvasztották be az új főigazgatóval elinduló Országos Kórházi Főigazgatóságba.

Az említett beszerzésekben érintett cégek közül az egyik (Rayrai Kft.) két szerződést is kötött az OKFŐ jogelődjével összesen bruttó 1,6 milliárd forint értékben, korábban azonban nem termelt semmilyen bevételt, a tevékenységi köre pedig „közérzet javító szolgáltatás” (valójában thaimasszázs) volt. A cégben pár nappal a milliárdos szerződés megkötése előtt bukkan fel résztulajdonosként és ügyvezetőként Kupper András volt fideszes országgyűlési képviselő.

Az Ujhelyi által bemutatott dokumentumok szerint előbb 30 ezer darab tesztet rendeltek a cégtől 2980 forintos áron, majd öt nappal később már 500 ezer darabot kértek, ám azokat már 3100 forintos darabáron. Ráadásul, az EP-képviselő szerint a szerződésben az ÁEEK, vagyis a magyar állam vállalta, hogy a megállapodás aláírása után nyolc napon belül előlegként kifizetik a cégnek a végösszeg ötven százalékát - ami közel 800 millió forintot jelentett.

A Rayrai Kft.-ből az új tulajdonosok 2021 februárjában közel 800 milliós osztalékot vettek fel, a cég pedig még ugyanebben az évben nevet is változtatott, idén januárban pedig elrendelték a végelszámolását.

Szintén 2020 novemberében kötött egyszeri megbízást Covid-tesztek beszerzésére az állam a Minerva Tanácsadó Kft. nevű céggel, amely azonban csak nem egészen két hónappal a szerződés aláírása előtt alakult és az azóta eltelt időszak cégbírósági papírjai szerint más bevétele nem is volt.

Ennek a cégnek az alapítója – valamint az Ujhelyi által bemutatott szerződések szerint a cég aláíró ügyvezetője – az a Martos Dániel volt, aki korábban a ferencvárosi Fidesz meghatározó alakja és képviselője volt, kincstárnokként felelt a parkolási ügyekért, és nagy szerepe volt abban is, hogy a kerület EU-s pénzből felújított lakásaiba a párttársai és azok ismerősei, rokonai költözhettek be (erről a szálról itt írtunk bővebben). A Minerva Kft.-vel kötött szerződés is tartalmazza azt a különleges kitételt, miszerint a hárommilliárdos nettó végösszeg felét nyolc napon belül előlegként kiutalják a korábban semmilyen bevétellel nem rendelkező vállalkozásnak. Nem sokkal azután viszont, hogy a többmilliárdos üzlet megvalósult, ezt a céget gyakorlatilag eltüntették. A szóban forgó megbízásnak köszönhetően rendkívül sikeresen zárt 2020-as üzleti év után, 2021. februárjában a Minerva Tanácsadó Kft.-t eladták egy kis Borsod-Abaúj-Zemplén megyei falu, Rakaca szélén élő 19 éves fiatalembernek, aki a 444-nek úgy nyilatkozott, hogy fogalma sincs az ügyről, egy rokona szerint pedig egyszerűen csak a nevére íratták a céget. És mégis: az új tulajdonos a cégbírósági iratok szerint 2021-ben egyszemélyes “taggyűlést” tartott, és ezen úgy határozott, hogy a korábbi tulajdonosoknak, vagyis Martosnak és Palócznak szavaz meg és fizet ki osztalékként 98-98 millió forintot a cég egyetlen üzletének profitjából. Ezután már egyetlen pénzügyi mérleget sem adott le, így tavaly tavasszal elrendelték a cég kényszertörlését, év végén pedig a felszámolását. „A nyomokat tehát itt is próbálják teljesen eltüntetni” – fogalmazott Ujhelyi.

A politikus közölte, hogy újabb közérdekű adatigényléssel fordul az OKFŐ nemrég kinevezett új vezetőségéhez, hogy a kifogásolható szerződések létrejöttének körülményeit, a kiválasztott cégek melletti döntések előkészületeit és indokait, valamint azok részletes teljesítésének dokumentációját is megismerhesse a nyilvánosság. Hasonlóképp kikéri annak az ÁEEK-határozatnak a másolatát, amely bizonyítja: az állami intézmény melyik vezetője vállalta annak felelősségét, hogy közbeszerzés nélkül bízza meg ezeket az ismeretlen módon és okból kiválasztott cégeket a milliárdos ügylettel.



Az összes ÁEEK-s szerződésben amúgy szerepel utalás arra, hogy az akár milliárdos tételek ellenére mellőzik a közbeszerzést. Ehhez az ÁEEK-nak valóban joga volt, méghozzá a törvényben rögzített, az egészségügyi válsághelyzetre érvényes kormányfői egyedi mentesítési döntés alapján - írja a Hvg.hu.