Miért vagyok ilyen rohadt fáradt, ha aludtam nyolc órát?

– Hogy vagy?

– Fáradt vagyok. / Nyomott. / Elgyötört. / Kómás. / Leharcolt. / Erőtlen. / Kimerült. / Nyúzott. / Kifingtam.

Bele lehetne mászni abba, hogy más országokban mennyire megszokott vagy nem megszokott a „hogy vagy?” kérdésre ennyire őszinte választ adni, ahelyett, hogy mosolyogva annyit mondanánk: „Jól köszi, és te?”. De itt most inkább az a kérdés:

miért érzik magukat sokan állandóan fáradtnak? Illetve egyáltalán mit értünk ilyenkor fáradtság alatt? A fáradtság ugyanis ahogy a Pécsi Tudományegyetem Magatartástudományi Intézetének 2009-es tanulmányában is írják, „sokdimenziós”, és biológiai illetve pszichológiai mechanizmusok hálózatára épül.

Érezhetünk fáradtságot az egyes izomcsportok fizikai kifáradása miatt, de megmutatkozhat a fáradtságunk a komolyabb kognitív feladatokban is. Van az a fáradtság, amin segít egy kis pihenés vagy alvás, és van az a fáradtság, ami már inkább egy folyamatosan fennálló szellemi és/vagy fizikai kimerültség, ami valószínűleg már a munkánkra és a mindennapi életünkre is hatással van. Vagyis alapvetően érdemes különbséget tenni a fáradtság és a kimerültség között.

De az említett tanulmány szerint fontos azt is tisztázni, hogy szimptómáról vagy szindrómáról beszélünk. Vagyis hogy „a fáradtság mindig csak másodlagos tünete egy adott problémának (a fáradtság mint szimptóma), vagy vannak esetek, amikor elsődlegesnek, egy adott betegség legfontosabb tünetének kell tekintenünk (vagyis a fáradtság szindrómaként jelenik meg)”.

Ha csak annyit mondunk, hogy fáradt vagyok, arra az adekvát válasz az lesz, hogy „aludj többet, próbálj meg kicsit előbb lefeküdni”. Megpróbáltam. Napokig odafigyeltem, hogy „rendesen” aludjak. Este kilenckor már ágyban voltam, simán megvolt a 8, néha még a 9 óra alvás is – nem mondom, hogy teljesen zavartalanul, mert van egy macskám és egy gyerekem is –, de így sem éreztem magamat kipihentnek. Ugyanúgy kimerült voltam és fáradt, reggel nehezemre esett kimászni az ágyból, nem volt több energiám. Még azt is megkockáztatom, hogy ennél még abban az időszakban is jobban funkcionáltam, amikor csak 5-6 órát aludtam.

Akkor lehet, hogy nem is önmagában az alvás mennyisége a lényeg?