Tízezrével kényszerítették vissza az illegális menedékkérőket a lengyel–belarusz határon

Közel hétezer alkalommal kényszerítettek vissza a fehérorosz–lengyel határon illegálisan átlépő menedékkérőket az elmúlt hat hónapban Lengyelországban, írja a Notes From Poland.

photo_camera Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

2023 júliusáig a határőrség nem vezetett nyilvántartást arról, hogy hányszor küldte vissza a Fehéroroszország felől érkezőket, az ilyen eseteket a „megakadályozott határátlépések” általánosabb kategóriájába sorolták. A kormányzati adatok szerint 2021-ben több mint 33 ezer, 2022-ben közel 12 ezer határátlépést akadályoztak meg.

A visszakényszerítéseket 2023. július 5-től mérik, és most az Egyetértés párt kérésére a belügyminisztérium nyilvánosságra hozta, hogy az említett dátum és 2024 januárja között összesen 6770 ilyen eset történt.

2021 augusztusában Lengyelország keleti határán jelentősen megugrottak a határátlépési kísérletek, miután a minszki vezetés menekültek oda szállításával akart nyomást gyakorolni. A főként a Közel-Keletről, Ázsiából és Afrikából érkező emberekre az akkor kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) azzal reagált, hogy felhatalmazta a határőrséget a visszakényszerítésre.

A gyakorlatot számos emberi jogi szervezet, köztük az ENSZ menekültjogokkal foglalkozó különmegbízottja is elítélte, de a lengyel bíróság is törvénysértőnek találta. A belarusz–lengyel határnál 2021 őszén kialakult krízisről készült Zöld határ című film hatalmas port kavart a lengyel belpolitikában, írtunk is róla.