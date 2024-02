Balog Zoltánt is felelősnek tartja a kegyelmi ügyben Orbán, a püspöksége is veszélybe kerülhet

Novák Katalin és Varga Judit lemondása után Balog Zoltán egykori emberierőforrás-miniszter, református püspök a kegyelmi ügy újabb felelőse.

Balogot, aki évtizedeken át bizalmasa és politikai mentora volt Nováknak, régi ismeretség fűzi K. Endréhez, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyetteséhez.

Ő szervezhette meg a kegyelmi döntés előtt a pedofil bűncselekményben bűnsegédként elítélt K. Endre felesége és Novák Katalin találkozóját.

A református egyház által fenntartott Károli Gáspár Egyetem kampuszának fejlesztéséért is felelős Balog püspöksége is veszélybe kerülhet.

Balog Zoltánnak szerepe volt abban, hogy Novák Katalin megfontolta és megadta a kegyelmet K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofíliában bűnsegédkező igazgatóhelyettesének. Azt a kegyelmet, aminek nyilvánosságra kerülése oda vezetett, hogy szombaton lemondott hivataláról Novák Katalin köztársasági elnök, Varga Judit volt igazságügyi miniszter pedig bejelentette, hogy visszaadja parlamenti mandátumát és visszavonul a közélettől.

A 444 értesülései szerint Balogot régi ismeretség fűzi K. Endréhez, legalább a 2010-es évek eleje óta. Arról, hogy fontos szerepe lehetett a kegyelmi döntésben, vasárnap a Telex és a Direkt36 közölt közös cikket először. Már abban is szerepelt, hogy Balog és K. Endre 2013-ban közös nyilvános rendezvényen vettek részt. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezte, amit akkor Balog vezetett. A konferencia témája a gyermekvédelem erősítése volt sporttevékenységen keresztül.

Egy jelenleg is aktív miniszter közvetlen munkatársától azt az információt kaptuk, hogy K. Endre „benne volt Balog körében”. Balogot vasárnap már kerestük többször telefonon, SMS-ben és emailen is. Titkárán keresztül értesült érdeklődésünkről. Nem válaszolt kérdéseinkre, arra sem, mióta ismeri K. Endrét, és milyen kapcsolatban állnak vagy álltak, találkoztak-e, és ha igen, mikor. Az exminiszter ismerhette V. Jánost, a pedofília miatt elítélt igazgatót is, 2016-ban javaslatot tett állami kitüntetésére.

Balog még csütörtök délben – néhány órával azelőtt, hogy Orbán Viktor bejelentette az alkotmánymódosítást, amikor már napok óta intenzív kapcsolat volt az ügyben a Sándor-palota és a Karmelita között – a Facebook-oldalán bejelentette, hogy egy időre inkább kicsekkol: „Visszavonulni néhány hétre imádkozni, gondolkodni, olvasni és írni Isten csendjében. Micsoda ajándék!”

Két nappal később Balog, aki tagja volt Novák tanácsadó testületének is, egy másik Facebook-posztban beállt az államfő mögé. Azóta titkolja, hol van, titkára a 444-nek nem árulta el. Az egyház sem kommunikál az ügyben. Egy református egyházkerületben zajlott ülésről azt az információt kaptuk, hogy hétfő reggel arra kérték a tagokat, ne beszéljenek nyilvánosan a lelkészi elnököt érintő dolgokról.