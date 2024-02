Kitiltották Izraelből Francesca Albanesét, az ENSZ különmegbízottját

Az izraeli belügyminisztérium és a külügyminisztérium közös közleményben jelentette be, hogy az ENSZ különmegbízottját, Francesca Albanesét nem engedik be Izraelbe, ahogy a megszállt területekre sem. A belügyminisztérium hónapok óta nem volt hajlandó vízumot adni Albanesének, most pedig hivatalosan is kitiltották, időkorlát nélkül.

photo_camera Francesca Albanese 2018. május 18-án az ENSZ New York-i központjában. Fotó: Atilgan Ozdil/Anadolu via AFP

Jiszráel Kac külügyminiszter és Mose Arbel belügyminiszter közölte, hogy „ha az ENSZ vissza akar térni, a vezetőinek nyilvánosan tisztázniuk kell, mit gondolnak a különmegbízott antiszemita szavairól, és el kell bocsátaniuk az alkalmazottjukat”.

Albanese az október 7-i terrortámadásról azt állította: a Hamász fegyveresei nem a zsidóságuk miatt ölték meg az áldozatokat, hanem az elnyomásra válaszul.

„Az Izraelbe való belépésének megakadályozása emlékeztetheti őt a valódi okra, amiért a Hamász csecsemőket, nőket és felnőtteket mészárolt le” – közölte a két miniszter. (Times of Israel)