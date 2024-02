Super Bowl-reklámban tűnt fel Karikó Katalin

A Pfizer reklámidőt vásárolt a Super Bowl félidejében, amikor az egész Egyesült Államok és a fél világ a tévé előtt ülve várja, hogy kiderüljön, melyik csapat nyer (idén a Kansas City Chiefs) vagy hogy Taylor Swift kezét megkéri-e a pasija, Travis Kelce, a Chiefs tight endje.

A hvg vette észre, hogy a Pfizer reklámjában nemcsak Newton, Einstein, de Karikó Katalin is a Queen Don't Stop Me Now című számát tátogja, a Nobel-díjas magyar tudós pedig épp akkor tűnik fel, amikor elhangzik, hogy „I wanna make a supersonic woman of you”.