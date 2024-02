Szász Júlia szerint nehéz kérdés, hogy akar-e újra „táncolni a színpadon”

Anekdotikus Insta-storyban írt a Nemzeti Színházban megsérült Szász Júlia a kórházi élményeiről, a poszt végén pedig még azt is kérdőjelessé teszi, hogy vissza akar-e valaha térni a színpadra.

„Zsibbad az egész lábam, szúr, nyilall, semmit nem értek a fájdalomcsillapítók. Ki kell mennem pisilni, az egy nagyon hosszú és nehéz út lesz, egyedül nem fog menni. Nem tudom, hogy megvárjam-e, és akkor kérjek fájdalomcsillapítót is, vagy most. De akkor nem sokára megint kell szóljak, és egy órán belül kétszer megnyomni a nővérhívót felér egy öngyilkossággal” – írja.

Szász Júlia hosszan ír arról, hogy nem akar teher lenni, de sokszor az az érzése, hogy az ápolók a „Segítő Istenek, akik csak akkor nyújtják ki a kezüket, ha jól viselkedünk - vagy jön az «az ejnybejnye drágám, tessék ezt abbahagyni vagy lekötözöm»”. Hozzáteszi, hogy részben jogosan viselkednek így, hiszen emberfeletti munkát végeznek.

A színésznő azt is leírja, hogy körülbelül 600-szor hallotta, hogy ő még fiatal (a szobatársaival ellentétben), és „fél év múlva már táncolni fog a színpadon”. Erről azt írja: