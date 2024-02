Magyar Péter: Áruló volt-e von Stauffenberg a Hitler elleni merényletnél?

Varga Judit volt férje, aki több mint egy hete azzal turnézik, hogy kilépett a NER-ből, új poszttal jelentkezett. Mivel a fideszes média több 10 millió forintból reklámozza, hogy áruló lett, Magyar Péter az alábbi szöveggel reagált a Facebookon:

„Áruló vagyok-e.

Gyermekkorom óta érdekel a közélet. 7 éves koromban ott voltam a dunai vízlépcső elleni tüntetésen, majd Nagy Imre újratemetésén, 12 évesen hosszú órákig álltam sorba a családommal Antall József ravatalánál, pedig a szüleim Fidesz szavazók voltak. 2006-ban a rendőri túlkapások egyik sérültjét képviseltem és két igaztalanul megvádolt barátomat mentettem meg friss ügyvédjelöltként a börtöntől.

agyapámmal, Mádl Dalmával, Fábry Sándorral és sok neves ügyvéddel akkoriban létrehoztam a “Ne Féljetek!” Alapítványt, aminek célja a sérültek megsegítése volt. Gulyás Gergellyel hónapokig küzdöttünk a kossuth téri kordonok elbontásáért. 8 évig voltam a kormány diplomatája, vezettem állami céget és viseltem vezető pozíciókat.

Mindig is Fidesz szavazó voltam. Mindig is a polgári Magyarországért szerettem volna dolgozni. Egy olyan országért, amiről Márai Sándor ír. Nem gazdagodtunk meg, tisztességes színvonalon neveljük a gyerekeinket. Mindig is kritikus voltam befelé a rendszer hibái miatt, nem tudtam elfogadni a megmagyarázhatatlan mértékű gazdagodásokat, a visszaéléseket, a szakmai döntéseket felülíró politikai szándékot, a hatalomgyár totális kiépítését és a magyarok egymás ellen uszítását. Sajnos be kellett lássam, hogy ez a rendszer semmilyen kritikát nem tűr meg.

Hiszem, hogy a magát polgári oldalnak nevező politikai tömb eminens érdeke a korrekció és a megtisztulás. Hiszem azt is, hogy szükség van olyan fedhetetlen, középen álló politikai erőre, amely képes ellenőrizni és korlátozni a mindenkori hatalom túlkapásait. Hiszem, hogy a magyar társadalom jelentős részében - politikai hovatartozástól függetlenül - megérett az igény a változásra, a tisztességes kommunikációra, egymás tiszteletére és egymás magyarságának tiszteletben tartására.

Jogász családból származom, nagyapám, Erőss Pál, talán az ország legnépszerűbb jogásza volt a Jogi Esetek című műsornak köszönhetően. Ő, a népszerűsége csúcsán, 1989-ben lemondott a legfelsőbb bírósági pozíciójáról, az utolsó állampárti igazságügyi miniszter vállalhatatlan lépései miatt. 56 évesen új, ügyvédi karriert kezdett és soha nem kellett a tettei miatt szégyenkeznie és mindig tiszta lelkiismerettel tudott tükörbe nézni. Tőle tanultam meg, többek között azt is, hogy sosem a pozíciók és a talmi gyöngyök számítanak, hanem hogy az ember valóban hallgasson a szívére. Tudom, hogy föntről ő is támogat most.

Áruló volt-e von Stauffenberg a Hitler elleni merényletnél, vagy Görgei Artúr a világosi fegyverletételnél, vagy Nagy Imre, aki hithű kommunistából lett a forradalom miniszterelnöke? Szerintem nem.”

Gróf Claus Schenk von Stauffenberg német ezredes, a porosz tisztikar tagja, aki 1939–43 között Lengyelországban, Franciaországban, majd Észak-Afrikában szolgált, és a hadszíntéren súlyos sebesülést szenvedett, 1944-től a németországi tartalék haderőnél volt vezérkari főnök.

photo_camera Tom Cruise mint Claus Schenk von Stauffenberg a Hitler elleni merényletről szóló, 2008-as, Valkűr című filmben. Fotó: Photo12 via AFP

A háborús hős Stauffenberg bekapcsolódott a Führer elleni összeesküvésbe, és 1944. július 20-án ő vitte be a bombát Hitler titkos főhadiszállására, a kelet-poroszországi Rastenburg melletti erdőben lévő Farkasodúba, és a sikertelen merénylet után letartóztatták, majd Berlinben három társával együtt kivégezték.

Görgei Artúrt a menekülő Kossuth Lajos gyűlöltette meg a nemzettel. Nem végezték ki, nem lett öngyilkos, hosszú élettel verte meg a sors, és békésen tűrte, hogy időnként majdnem meglincselték.

Az 1958-ban kivégzett miniszterelnök, Nagy Imre szobrát a negyedik Orbán-kormány távolíttatta el a Kossuth térről.