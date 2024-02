Havi bruttó 277 ezer egy BME-s adjunktus alapbére, az ELTE-hez hasonlóan nyílt levélben követelnek bérrendezést

„Az egyetemünkön 2020-21-es tanévben végzett MSc mérnökök bruttó átlagjövedelme építész, vegyész-, közlekedés-, bio- és gépészmérnöki területen 600 000 forint körüli, míg villamosmérnöki, mechatronikai mérnöki területen bruttó 750 000 forint feletti” – olvasható abban a fenntartónak címzett nyílt levélben, amit cikkünk megjelenéséig a BME 762 dolgozója írta alá.

A levéllel az ELTE-n dolgozók kezdeményezéséhez csatlakoztak, és annak szövege is az ELTE-s levelet idézi. Azaz örvendetesnek nevezik a közoktatásban lezajlott béremeléseket, de aggodalmukat fejezik ki a felsőoktatás finanszírozása és a dolgozók bérezésének jelenlegi helyzete miatt. Ők is írnak konkrét példákat, amik valóban elrettentőek:

egy PhD/DLA fokozattal rendelkező egyetemi adjunktus havi alapilletménye bruttó 277 200 forint, ami csak különböző munkáltatói kiegészítésekkel éri el a törvényben előírt bruttó 366 600 forintos diplomás bérminimumot (ezek kedvezmények nélkül nettóban 184 205 és 243 789 forint);

a vezető beosztású egyetemi docensek bruttó garantált havi bére is csupán 535 200 forint (ez nettóban 355 908 forint, szintén kedvezmények nélkül);

a doktoranduszok a tanulmányaik első két évében 140 000, második két évében 180 000 forint havi ösztöndíjat kapnak.

Csak hogy keretbe tudjuk helyezni ezeket az összegeket: decemberben a kedvezményekkel számolt nemzetgazdasági nettó mediánkereset 342 800 forint volt, míg a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 435 900 forint.

A nyílt levél aláírói a BME-n is azt szeretnék elérni, hogy a közoktatási intézményekhez hasonlóan az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben is kezdjék meg a bérfelzárkóztatást. Többek között legalább 50 százalékos azonnali béremelést követelnek, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetmény (2021-22-től bevezetett „15+15%”) beépítését az alapbérbe és az oktatói-kutatói és a közalkalmazotti bértáblák felülvizsgálatát, de szerepel a követeléseik között az inflációkövető éves béremelés is.