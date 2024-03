Nem stimmelnek Lázárék számításai, évente 10-13 milliárd forint lehet az új tarifareform többletköltsége

Az Építési és Közlekedési Minisztérium látványosan hamis számokat közölt a kormánnyal a tarifrareform kapcsán, az ígért 1 milliárdos többlet többszöröse lesz a költségvetés többletkiadása a jegykedvezmények kapcsán, írja a G7.

A március 1-jével induló új tarfiareform kapcsán három törvénytervezet jelent meg február végén a kormányzati honlapon, ezek a szociálpolitikai menetdíjkedvezményekkel, az utazási kedvezményekkel és a határon túli magyarok hazai utazási kedvezményeivel foglalkoznak. Az utasok már használhatják a kedvezményeket, de az a furcsa állapot állt elő, hogy a jogszabályokat még nem fogadták el, csupán tervezetek.

Lázár Jánosék számításai szerint 900 ezer határon túli magyarnak teszik ingyenessé a közlekedést. A 6 és 14 év közöttiek ingyenes utazása, a 14 és 26 év közöttiek 50 százalékos utazási kedvezménye 1,7 millió főt érint majd, a fogyatékkal élők és tartós betegek 90 százalékos kedvezmény helyett ingyenes utazás 280 ezer embernek csökkenti a költségeit, az ellátottak szintén ingyenesen utazhatnak az eddig 90 százalékos engedmény helyett, ők 300 ezren lehetnek. Az ÉKM szerint a 2,3 millió ember ingyenessé vagy jelentősen olcsóbbá tett utazása évi 1 milliárd forintjába kerül csupán a költségvetésnek, írja a lap. A jelenleg hatályos kormányrendelet szerint az ingyenes utazások után úgy kompenzálja az állam a helyközi szolgáltatókat, hogy a teljes bruttó menetdíjbevételük egy meghatározott százalékát adja át nekik. A tervezetek szerint a buszos közlekedésnél az eddigi teljes bevétel 20 százalékáról 53,5 százalékra, a vonatos közlekedésnél pedig 30 százalékról 53,5 százalékra nő az állami kompenzáció mértéke. A MÁV-START és a Volánbusz így 25 milliárd forint helyett 54 milliárd forintot kapna.