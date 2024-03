Éhen halnak a gyerekek Gázában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint gyerekek halnak éhen Gáza északi részén.

A WHO október eleje óta most járt újra az Al-Awda és a Kamal Adwan kórházban. A szervezet vezetője, Tedros Adhanom Ghebreyesus szerint a kórházak több épülete megsemmisült, a gyerekek pedig az élelemhiány miatt súlyosan alultápláltak. Ezen kívül magas fokú az orvos, az élelmiszer és a tiszta víz hiánya is. A szervezet vezetője arról posztolt az X-en, hogy tíz gyerek halt éhen.

A Hamász által vezetett gázai egészségügyi minisztérium vasárnap arról számolt be, hogy legalább 15 gyermek halt meg alultápláltság és kiszáradás következtében a Kamal Adwan kórházban. Az ENSZ a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Gázában az éhínség „szinte elkerülhetetlen”. Szombaton az Egyesült Államok elindította első humanitárius segélyszállítmányát Gázába, beleértve több mint 38 000 élelmiszert. (BBC)