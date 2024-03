Kína vízummentességet biztosít a magyaroknak

Március 14-től kísérleti jelleggel a magyar állampolgároknak is vízummentes beutazást biztosít Kína. A hírt Vang Ji kínai külügyminiszter jelentette be.

Magyarország mellett Svájc, Írország, Ausztria, Belgium és Luxemburg állampolgárai kapnak hasonló kedvezményt.

photo_camera Vang Ji és Szijjártó Péter Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A kínai külügyminiszter arról is beszélt, reméli, hogy több ország is vízumkönnyítéseket vezet be a kínai állampolgárok számára.

Kína lesz a 189-dik ország, ahová vízummentesen lehet beutazni magyar útlevéllel. A vízumköteles úti célok között elsősorban afrikai országok maradtak, de Észak-Korea, Kuba, Szíria és Türkmenisztán is csak vízummal látogatható.

(via MTI)