Kubatov azt javasolja Tordai Bencének, hogy menjen el a stadionba, és dumcsizzon a Fradi-ultrákkal

Van még néhány környi a Tordai Bence vs. Fradi-ultrák egymásnak feszülésben.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Tordai Bence a múlt keddi parlamenti felszólalásában védelmébe vette Fekete-Győr Andrást, akit másodfokon egy év börtönbüntetésre ítéltek, két év próbaidőre felfüggesztve, mert több füstgyertyát is bedobott a rendőrsorfal elé 2018 decemberében a túlóratörvény elleni tüntetésen.



A Párbeszéd politikusa egy szemléletes példával érzékeltette véleményét: „A maguk fociultráit egytől egyig életfogytiglanra kellene lecsukniuk, hogyha azt gondolják, hogy a pirotechnikai eszközök használata egy ennyire veszélyes dolog”.

Valamiért a Fradi-ultrák felismerni vélték magukat a megszólalásban, és a vasárnapi, Kecskemét elleni mérkőzésen már külön üzentek „a Tordai Bence nevű tagnak”: „Te semmirekellő szarházi! Nekünk életfogytig tartó szenvedély! Neked életfogytig tartó kínszenvedést”. Tordai mindezt úgy kommentálta, hogy kirakott egy posztot, ami alá azt kommentelte:

„És még ők beszélnek »erőszakos baloldalról«. LOL!”

E ponton viszont már felvette a kesztyűt Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke is. Emígy:

„Csak azt szeretném mondani Tordai Bencének, hogy jöjjön ki ide a B-középbe, és dumcsizzák meg az ultrákkal ezt a kis problémát. Ha már úgyis párbeszéd...” Kubatov ezután tartott egy kis eligazítást is: hol tudja majd letenni a bicóját vagy rollerét Tordai, hol kell regisztrálnia, és hol léphet be a B-középbe. És nemcsak verbális, de vizuális humort is rejtett a kis videóba, az én kedvencem, hogy szívélyes invitálását épp egy Kezdődik a pokoli színjáték feliratú molinó előtt ejtette meg.

A legjobb amúgy a sejtelmes zárás: