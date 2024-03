Ács Dániel kollégánk Magyar Sajtódíjat kapott

Idén Ács Dániel kollégánk kapta a Magyar Sajtódíjat, amivel a Magyar Újságírók Országos Szövetsége a legmagasabb színvonalú újságírói teljesítményeket ismeri el. A szerdai díjátadón elmondott szakmai méltatásában Dull Szabolcs ezt mondta:

„Kevés olyan újságíró van, akiről egyszerre jut eszünkbe húsbavágóan komoly történet, mint például Az orosz befolyás Magyarországon, illetve szórakoztató videó, mint amikor egy fesztiválon mutatta be a Csábítás Akadémiáját. Még kevesebb olyan újságíró van, aki képes olyan bonyolult és szerteágazó sztorik feltárására és elmagyarázására, mint a budapesti parkolási rendszerrel való önkormányzati visszaélések. És még ennél is kevesebb olyan újságíró van, aki az általa megtudott információkat nemcsak megérteni, rendszerezni, elmagyarázni, hanem látványosan, érthetően megmutatni is képes.

photo_camera Ács Dániel és Dull Szabolcs Fotó: Ács Dániel

Ács Dániel az utóbbi több mint egy évtized egyik legjobb oknyomozó riportere és leginkább meghatározó videósa.

Az általa készített, 444-en publikált videók az elmúlt években szinte kivétel nélkül nagy hatással voltak a magyar nyilvánosságra. Ezek közül is kiemelkedik A gyilkosok emlékműve című megrázó videó, amely a hegyvidéki turulszobor körüli politikai vitákról és ehhez kapcsolódóan a nyilasok második világháborús rémtetteiről szól. És szintén meg kell említeni egy másik, sokkal inkább a mindennapjainkról szóló a videót, a Valótlanul című filmet, amelyben az elmúlt időszak kormányzati lejáratókampányainak kíméletlen logikáját és hatását mutatja be kollégájával, Plankó Gergellyel. Ezek a videói a legjobb bizonyítékok, hogy Dani olyan újságíró, aki sosem törődik bele a felszínen lévő magyarázatokba, és képes hónapokon át kitartóan dolgozni az olyan sztorikon, amelyek kíváncsivá teszik. A magyar nyilvánosság nevében kívánom, és hogy még sok-sok dolog keltse fel az érdeklődését, és sok olyan sztorit lássunk tőle, amelyeket újabb és újabb Magyar Sajtódíjakkal ismerhetünk el.”

Ács Dániel kollégánk korábban már elnyerte a Hégető Honorka-díjat, a Gőbölyös Soma-díjat, az Év gazdasági újságírója díjat és a Minőségi Újságírásért-díjat is.

Az újabb elismerésért innen is gratulálunk Daninak!

photo_camera Ács Dani Fotó: Ács Dániel

Ács Danival nemrég a Telex készített hosszabb interjút:

Kollégánk mellett Halmai Katalin (Népszava) és az Átlátszó szerkesztősége is megkapta az elismerést.