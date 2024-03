Orbán: Az árulóknak az árulók sorsa jut majd

Petőfit idézve Orbán azt kérdezte, hogy mi a dolgok eleje, mi a dolgok kezdete, ahonnan minden ered. „Rabok legyünk szabadok, minden ezzel kezdődik. Olyan nincs, hogy valami egy kicsit lánc vagy kicsit kard legyen. Rabság vagy szabadság? Legelőször erre kell válaszolni."

Orbán szerint ma is így van ez, mert vágyakozunk a csendes, nyugodt életre, amit megszerezhetünk, és biztos abban, hogy meg is adja a Jóisten, de előtte volna egy kis munka. Orbán azt mondta, Európa egyre hangosabb, Európa népei Brüsszel elől féltik szabadságukat, ahogy Petőfiék idejében is volt ez. Olyasmit akarnak a magyarokra kényszeríteni, ami idegen a magyar élettől. „Be akarnak minket préselni egy háborúba, migránsokat akarnak a nyakunkba sózni, át akarják nevelni a gyerekeinket" - mondta Orbán, de a magyarok nem engedik ezt, folytatta.