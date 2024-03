10 nap alatt 100 ezer néző látta Rákay Philip Petőfi-filmjét

Jó sok felkiáltójellel jelentette be Rákay Philip, hogy 10 nap alatt 100 ezren tekintették meg a Most vagy soha! című filmet. A hatmilliárdos Petőfi-szuperprodukció egyik írója/producere azt is írja:

„Rendkívül jólesik, hogy az elképesztően aljas, nemtelen támadások ellenére is kiálltok a MOST VAGY SOHA❗ mellett!”

Rákay korábban hosszasan értekezett arról, hogy a ballib filmesek beteg lázálmaikat öntik a közönségre, a Petőfi-film viszont még magának Petőfinek is tetszene, azt azonban elfelejtette most megjegyezni, hogy műalkotásának kiugró megtekintésében vélhetőleg közrejátszik az is, hogy például a nemzeti ünnep alkalmából komplett évfolyamokat vezényeltek ki (nem egyszer saját költségre, mulasztás esetén igazolatlan órával szankcionálva) országszerte a vetítésekre.



A filmről szóló kritikáink itt és itt olvashatóak, az ünnepélyes másodvonalas díszbemutatóról készített galériánk itt tekinthető meg, ebben az interjúnkban pedig kurzusfilmekről, a Petőfi-kultuszról és a történelmi hűségről beszélgettünk a Most vagy soha! kapcsán.

Rákay egyébként a történelmi hűség kérdését rendre lesöpri, legutóbb például a fanyalgóknak azt is megüzente, hogy „a Titanic szerelmespárja: Rose és Jack is kitaláció csupán”.