Hadházy Ákos szerint Magyar Péter lehetett az, aki már a színrelépése előtt kereste őt a Rogán–Schadl–Völner-ügy miatt

„Sok olyan nagybetűs tény van Magyar Péter körül, amelyeknek egyenként is vészcsengőket kellene megszólaltatnia, de így egyben meg a bazilika minden harangját félre kéne verni” – ezt a Telexnek mondta Hadházy Ákos független képviselő, aki szerint „sokan látják ezt, de sokan nem akarják, vagy nem merik kimondani”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péterre az interjúban előtte csak „a Diákhitel Központ volt vezetője”-ként hivatkozott, ezt a következővel indokolta: „Nem szeretném, ha tele lenne az interjú a nevével, Varga Judit exférjének hívni pedig talán durva lenne.”

A kérdésre, hogy az elmúlt hetekben kereste-e őt Magyar, azt válaszolta: „Könnyen lehet, hogy keresett, nem vagyok ebben teljesen biztos. Egy-két héttel a színrelépése előtt megkeresett valaki engem azzal, hogy komoly információi vannak a Rogán–Schadl–Völner-ügyről. Sajnos nem jegyeztem meg a nevét, de úgy éreztem, hogy akár fontos információval is szolgálhat. Meghívtam az illetőt az irodámba, ám a megbeszélést néhány órával a találkozó előtt lemondta azzal az indokkal, hogy belázasodott. Van egy olyan sejtésem, hogy ez a valaki Magyar Péter lehetett. Azóta nem jelentkezett, de ha beszélnék vele, akkor ugyanazokat mondanám el, mint önnek is. Tévedés az az elgondolás, hogy először választáson győzünk, és utána majd visszaállítjuk a demokráciát.”

Beszélt arról is hogy sok, általa is „nagyra tartott ember azt mondja most a Diákhitel Központ volt vezetőjéről, hogy végre valaki csinál valamit”, de ez szerinte „egy hamis érzet”. „Az nem elég, hogy valaki azt mondja: ő lesz a jó vezető, te pedig nyugodtan menj haza, és nem kell csinálnod semmit.” Az interjúban Hadházy beszélt arról is, hogy ha nem akar „Navalnij sorsára jutni, és eredménytelenül befejezni a kis földi életét”, jobban jár, ha kutyákat műt, „mert annak legalább megvan az eredménye”.

Szerinte „ha minden ugyanígy marad 2026-ig, akkor szinte biztosan veszíteni fog az ellenzék, és ha addig nem, legkésőbb akkor megint a legkomolyabban át kell gondolni a folytatást”.