Románia lehagyta, Horvátország utolérte Magyarországot az Eurostat friss GDP-adatai szerint

Az Eurostat friss gyorsbecsléséből, ami az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt, 2023-ra vonatkozó GDP-adatokat közli, az derült ki, hogy Románia fejlettségi mutatója már magasabb, mint Magyarországé, és Horvátország is utolért minket – írta meg a Portfolio.

Magyarország és Horvátország az EU-s átlag 76 százalékán áll, míg Románia 78-on. Még Szlovákia, Lettország és Bulgária van mögöttünk a régiós fejlettségi rangsorban.

A jelentés szerint az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson kifejezve az EU-s átlag 64 százaléka Bulgáriában és 240 százaléka Luxemburgban: az extrém különbség egy része nem valódi, az ír és a luxemburgi gazdaságszerkezet sajátosságai miatt a GDP/fő mutatók nem igazán kifejezők. Az EU-ban van egy folyamatos konvergencia, a mi régiónk közeledik a fejlett országokhoz, bár ezen belül a magyar pozíció relatíve lecsúszott.

Egyes országok statisztikai adatközlései sem azonos minőségűek. Szlovákia évekig nagy alulteljesítő volt, de a relatív fejlettségi mutatója jóval feljebb kellett volna, hogy legyen. Most egy metodikai váltás miatt sokat javítottak a korábbi közlésekhez képest, így most az EU-s fejlettségi szint 73 százalékán állnak, pedig pár éve voltak 70 százalék alatt is. A decemberi módszertani felülvizsgálat miatt például 2020-ban a magyarral egyforma adatot láthatunk, míg eredetileg jóval alattunk voltak – írja a Portfolio.