Tovább zuhant a magyarországi születések száma

Idén februárban 6197 gyermek született, ami 5,7 százalékkal, 378-cal kevesebb, mint tavaly. Az idei szökőév, vagyis egy nappal hosszabb volt a február, ha ez nem így lett volna, a születésszám 9 százalékkal maradt volna el a tavalyitól, és a hatezret sem éri el, ami történelmi mélypontot jelentett volna.

link Forrás

A KSH csütörtökön közzétett jelentése szerint a múlt hónapban 10 664 fő vesztette életét, ami 3,0 százalékkal, 327-tel kevesebb a tavalyinál (ha a szökőnaphatást is figyelembe vesszük, 6, százalékos a csökkenés). A természetes fogyás februárban 4467 volt (a szökőnaphatástól megtisztított érték 4313 lett volna), ami lényegében megegyezik a tavalyival (4416).

Idén az első két hónapban a természetes fogyás 9857 volt, ami 13 százalékkal magasabb a tavalyinál. És annyi, mintha két hónap alatt elnéptelenedett volna egy Csorna vagy egy Ócsa nagyságú település.

Az első két hónap alapján teljes termékenységi arányszám 1 nőre becsült értéke mindössze 1,39, miközben egy évvel korábban még 1,53 volt, olvasható a KSH jelentésében. Ez a mutató 2013 óta nem volt ilyen alacsonyan.

link Forrás

A népesedési KSH-jelentések belpolitikai szempontból is figyelemreméltóak, hiszen Orbán Viktor az egyik legfontosabb célkitűzésének nevezte a népesedés ügyét. Tavalyi tusványosi beszédében azt mondta: „továbbra is nagy bajban vagyunk. Minden erőt, energiát és költségvetési erőforrást továbbra is a családpolitika irányába kell mozgósítanunk”.

Ehhez képest ez év elején jócskán elmaradtak a család- és a lakástámogatásokra költött állami támogatások a tavaly januáritól. A családi pótlék és családi szja-kedvezmény nagyjából 50 százalékos értékvesztését már tavaly nyáron megmutattuk.