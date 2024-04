Németország legalizált, de vajon hol és hogyan lehet még füvezni az EU-ban?

Németországban április elsejével legalizálták a füvezést, amivel rögtön az egyik legliberálisabb kannabisztörvénnyel rendelkező országgá váltak az EU-ban Málta és Luxemburg mellett. Röviden összeszedtük, hol, mi a jogi helyzet a marihuánával az EU-ban.

photo_camera Április 1: ünneplők Berlinben Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

Arról, hogy a birtoklást és fogyasztás EU-s szinten különösen szigorúan szabályozó Magyarországon mit érdemes csinálni, ha valakit kevés droggal fognak meg, a TASZ drogjogi szakértője tartott előadást, amelyről mi is beszámoltunk.

Máltán

2021 óta a legtoleránsabb törvények vannak életben a kannabisz termesztésének, fogyasztásának és birtoklásának terén. A 18 év felettiek 7 grammig hordozhatnak maguknál füvet, otthoni termesztésre pedig négy tő a megengedett maximum. A nyilvános helyen történő fogyasztás ugyanakkor tilos. A szigetország városainak utcáin azonban sorakoznak a boltok, ahol előre megtekert cigarettákat és kannabiszos ételeket kínálnak az árusok.

Hollandiát

gyakran azonosítják a füvezéssel, az országban a termesztés, az 5 gramm feletti birtoklás azonban illegális. Hollandia szürkezónában hagyta a kannabiszkérdést. A kereskedelmet is csak tolerálják az ország híres coffee shopjaiban. Az országban tavaly szigorítottak is a törvényeken, mivel megelégelték, hogy rengeteg buliturista érkezik csak a füvezésért az országba, miközben elvileg csak állampolgárok vásárolhatnának a boltokban. A májusban életbe léptetett törvény szerint a köztereken, utcákon füvezőknek 100 euró feletti bírságot is kiróhatnak (ugyanez vonatkozik a köztéri alkoholizálásra). Egyébként kísérleti jelleggel decemberben két városban is legalizálták a fogyasztást.

photo_camera Német turisták Amszterdam utcáin füveznek Fotó: RAMON VAN FLYMEN/ANP via AFP

Spanyolországban

a saját felhasználásra tartott kannabisz dekriminalizált, külön közösségi klubok is nyíltak, amelyek népszerű turistacélpontokká váltak. Ezekre van, hogy a hatóságok rászállnak, de általánosságban nem nagyon foglalkoznak velük. A köztéri fogyasztás azonban itt is pénzbírságot vonhat maga után.

photo_camera A 4:20 Smokers Club Barcelonában, 2017-ben. Fotó: GERMAN PARGA/dpa Picture-Alliance via AFP

Portugália

2001-ben dekriminalizálta a kannabiszt. Kis mennyiség fogyasztása és birtoklása közigazgatási azonban szabálysértésnek minősül.

Olaszországban

dekriminalizált a kisebb mennyiség birtoklása személyi fogyasztásra és az otthoni termesztés. Mindazonáltal van, hogy pénzbírságot rónak ki a birtoklóra, a kereskedelem pedig börtönbüntetéssel is járhat.

Belgiumban

2003 óta a 3 gramm alatti birtoklás vagy egy növény termesztése alacsony büntetőjogi prioritásúnak minősül a 18 év felettiek esetében.

Orvosi kannabisz

A legalizálásnál jóval gyakoribb, hogy a törvények a kannabiszt orvosi felhasználásra engedélyezik. Egyes országok egyelőre csak kísérleti programokkal próbálkoznak, amelyekkel könnyebbé teszik a hozzáférés az orvosi marihuánához. A növényt egyre több betegség esetében használnak terápiás kezeléshez. Számos tanulmány szerint segít többek között a rákos, AIDS-es és a krónikus fájdalommal küzdő betegek esetében. Dániában például 2018 óta fut egy kísérleti program, amely lehetővé teszi az orvosok számára, hogy korábban nem legális termékeket írjanak fel. Franciaországban 2021 óta tart egy kísérleti projekt, míg a csehek esetében az állam még meg is téríti az orvosi kannabisz költségét.

