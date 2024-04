Karácsony Gergely rejtélyes módon rákerült a Baranyi ellen formálódó ferencvárosi ellenzéki szövetség szórólapjára

Kemény két hónap van mögöttünk, hazánk közélete rég látott tempót diktál, újságíróként is kemény kihívásokkal szembesültünk az országos politika kapcsán az elmúlt időszakban. Álmaimban sem gondoltam volna, hogy az ehhez képest sokkal kisebb jelentőségű ferencvárosi helyi politika rak fel engem egy egész napos hullámvasútra és a kalandos utazásnak még nem látszik a vége.

Az egész úgy kezdődött, hogy csütörtök este két ferencvárosi momentumos önkormányzati képviselő bejelentette, kilépnek pártjukból. Egy testvérpárról van szó, Takács Krisztiánról és Takács Zoltánról. Mindketten közzétettek egy-egy bejegyzést, amelyben megindokolják kilépésüket. Ebben azzal érvelnek, hogy a Momentum vezetése továbbra is Baranyi Krisztinát támogatja annak ellenére, hogy „a polgármester a házastársán keresztül a NER része”.

„Magyar Péter olyan információkat hozott nyilvánosságra, amik tökéletesen egybevágnak az eddig hozzám eljutó (fél)információkkal: Baranyi Krisztina 2018 óta a férje révén a NER része, sőt szerves része és ez az ellenzéki szerep csak álca” – fogalmaz Takács Zoltán a posztjában. Itt egy kis kitérőt kell tennünk.

Az ex-momentumosok által emlegetett „nyilvánosságra hozott” információk Magyar Péter egy hete közzétett Facebook-kommentjére utalnak. Magyar a Telex egyik cikke alá kommentelt, az alá a cikk alá, ami arról számolt be, hogy Baranyi milyen véleményt fogalmazott meg vele kapcsolatban. „Magyar Péter szóhasználata, hangvétele tipikus példája annak, ami egy bántalmazó kapcsolatban történik” – ezt mondta el a ferencvárosi polgármester egy podcastben és erről írt a lap is. Erre pedig a következő, pár soros komment volt Magyar reakciója:

„Aha, értem. Baranyi pedig olyannyira ellenzéki, hogy a férje a Diákhitel Központ felügyelő bizottsági elnöke volt…és a vagyonminiszter egyik jobbkeze. #egybrancs”

photo_camera Forrás: Telex fb

És akkor vissza a momentumos Takács-testvérekhez. Ők tehát azt állítják, ezekkel az állításokkal Magyar nyilvánosságra hozott valamit. Meg is kérdeztem mindkettejüket, hogy mi volt számukra új információ Baranyi férje kapcsán. Takács Krisztián azt mondta, hogy ő korábban csak arról hallott, hogy Baranyi Norbert a Diákhitel Központnál dolgozott, de részletekről nem tudott. Takács Zoltán pedig eddig azt hitte, ez csak egy pletyka.

„Ezt én abszurdnak tartottam, ismerjük azt a jelenséget, hogy ellenzéki politikusok minden nap kapnak ilyen-olyan támadásokat a propaganda médiától. De az érdekes volt, hogy most az a Magyar Péter mondta el, aki ennek a Diákhitel Központnak volt a vezetője. Az ő szava bennfentes információnak számít.”

Baranyi Norbert neve először 2020 júliusában szerepelt a sajtóban, vagy hát pontosabban a Pesti Srácok felületén. A kormánylap Baranyi Krisztina nyaralásáról írt és fotókat is közölt a polgármesterről és annak férjéről. Az írásban az is szerepel, hogy a férj „a Diákhitel Központ Zrt. állami vállalat felügyelőbizottságának elnöki tisztségét” tölti be. Ezt egyébként hibásan állítják, hisz épp a cikk megjelenése előtt két héttel ért véget a megbízatása az állami cégnél, de erről később. Azt talán el lehet képzelni, hogy a momentumos képviselők nem látták a kerületük polgármesteréről szóló írást, ahogy azt is, hogy esetleg nem hitték el annak a tartalmát.

Két évvel később azonban a testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ülésén, amelyen mindkét Takács-fivér ott volt, Torzsa Sándor MSZP-s képviselő a vita egy pontján a következőket mondta el: „Én pontosan látom azt, hogy Baranyi Norbertnéval - már elnézést, de nem én csináltam a családtagokból politikai kategóriát, hanem mások - kéz a kézben járnak kommunikációs panelek szempontjából. Esetleg itt a friss bizottsági tagok nem tudják pontosan, hogy ki az a Baranyi Norbert, ő a Fidesznek volt a Diákhitel Központban a delegáltja. Ugye ez úgy van leosztva az állami cégeknél is, hogy kerületek delegálhatnak különböző helyekre. Baranyi Norbert váltotta a kerület alpolgármesterét Formanek Gyulát ezen a helyen.”

Volt egy képviselő, aki Torzsa megszólalása után a polgármester segítségére sietett. Maga Takács Zoltán, aki így válaszolt: „megkérem Képviselő Urat, hogy így a személyeskedésektől próbálja mentessé tenni a hozzászólásait, mert szerintem bőven elég az, amit ilyen témában a testületi üléseken tapasztalhatunk, nem kell, hogy a bizottsági üléseken is ez legyen fő téma.”

photo_camera Takács Zoltán (b) és Takács Krisztián (j) ex-momentumosok Forrás: Takács Krisztián fb.

Megkérdeztem most Takácstól, hogy miért lepődött meg a Magyar Péter által egy hete leírtakon, ha ő maga védte meg Baranyit a férjéről szóló állítások kapcsán 2022-ben. Így zajlott a beszélgetésünk:



- Én akkor ezt úgy könyveltem el, hogy ez is csak egy félinformáció, és én akkor nem kaptam erre bizonyítékot.

- De kért? Megkérdezte Torzsa képviselő úrtól, hogy honnan van az információja?

- Mivel nem tulajdonítottam neki komoly jelentőséget, nem.

- Mégiscsak van jelentősége, ha emiatt lépett most ki a pártjából.

- Most már bennfentes kormányzati információnk van Magyar Péter jóváltából, tehát bizonyítékot is kaptunk erre.

Amikor pedig azzal érveltem, hogy akár rá is kereshetett volna a Baranyi férjéről szóló információra, Takács azzal érvelt, „ha minden egyes pletykát ellenőrizne az ember, ami ellenzéki politikusokat érint, akkor semmi mást nem tudnának csinálni a nap 24 órájában”.

Pedig – ellenőriztem – két perc alatt megtalálhatók a Diákhitel Központ felügyelőbizottságának adatai a nyilvánosan elérhető céginformációkban. Így az is, hogy Baranyi Norbert 2018 novembere és 2020 júliusa között minisztériumi alkalmazottként tényleg tagja volt annak. Megkérdeztem Baranyi Krisztinát is arról, hogy mit gondol férje korábbi munkájáról. A polgármester azt mondja, eddig is nyilvános volt ez az adat, a képviselők is tudtak erről és eddig „a helyén kezelték ezt az információt”.

„A férjem több mint tíz éves közszolgálati karrierje nem sokkal azután, hogy polgármester lettem, véget ért. Referensként dolgozott, még csak osztályvezetői pozíciója sem volt, egy sima közszolga, közalkalmazott, akinek egyébként a munkaköréhez tartoztak ezek a feladatok.” Az ügynek ezzel a részével kapcsolatban Hadházy Ákos is megszólalt pénteken. A képviselő azt mondta, most pont azzal támadják Baranyit, mint amivel korábban Rogánék tették. „Ha a végén majd egyetlen egy elvhű ember marad a korrupt Fidesz uralmon kívül, akkor az Baranyi Krisztina lesz!” – fogalmazott.

Ezen a ponton gyanússá vált, hogy talán mégsem Baranyi Norbert állami cégnél betöltött szerepe vezethetett a két momentumos távozásához. Fontos megemlíteni, hogy kevesebb mint egy hónapja egy másik momentumos távozása okozott kisebb botrányt a kerületben. Jancsó Andreát, aki a párt polgármesterjelölt-jelöltje is volt a 2019-es előválasztáson, március 8-án zárták ki a pártból azzal az indoklással, hogy akadályozta a ferencvárosi polgármester munkáját. Jancsó kanyarokkal teli pályáról itt írtunk.

Beszéltünk most pár Momentum-közeli forrással, akik azt mondták, a Takács-fivérek nagyon jó kapcsolatot ápoltak a nemrég távozott Jancsóval és rájuk is igaz, hogy akadályozták Baranyi munkáját, a pártközpontban emiatt nem igazán voltak megelégedve a teljesítményükkel. Soproni Tamás, a Momentum fővárosi frakcióvezetője pedig azt mondta, ők teljes mellszélességgel támogatják Baranyi Krisztinát, nevetni tud csak azon, hogy a polgármester a NER embere lenne.

Az is kiderült a momentumosokkal folytatott beszélgetésekből, hogy épp csütörtökön délelőtt értesítették Takácsékat arról, hogy Zoltán indulását nem támogatják a polgármesterrel fennálló konfliktusaik miatt a júniusi önkormányzati választáson. Krisztiánnal ugyanezt pedig már korábban közölték. Mind Baranyi, mind a Momentum politikusai úgy gondolják, valójában ez a visszautasítás áll a két Takács kilépésének hátterében. Ők viszont ragaszkodnak hozzá, hogy Magyar Péter kommentje volt az utolsó csepp a pohárban és az indok a kilépésükre. Azt azonban megerősítették, hogy a párt valóban nem támogatja őket a helyi választáson.

„Fogalmazhatunk úgy, hogy Baranyi szeretne maga mellé egy csapat bólogatójánost gyűjteni, a kritikát és az ellenvéleményt azt pedig nem igazán szereti. Én nagyon sajnálom, hogy a Momentum ehhez asszisztál” – mondta erről Takács Zoltán. Amikor pedig arról kérdeztem őket, tervezik-e, hogy a Momentum támogatása nélkül elindulnak-e, annyit mondtak, nem tudják megmondani, egyelőre független képviselőként folytatják addig is a munkájukat.

Ezen a ponton azt hittem, megírhatom a cikket aminek nagyjából itt lenne vége. Ekkor viszont eljutott hozzám ez a kép egy kampánykiadványról:

Ezt a kampányanyagot pénteken kezdték osztogatni a ferencvárosi háztartások postaládáiba. Együtt szerepelnek rajta a helyi DK-s, MSZP-P-s képviselők, a Jobbikos Szilágyi Zsolt és két távozó momentumos, Jancsó Andrea és Takács Krisztián. Utóbbit vissza is hívtam:



- Jó napot! Egy órája azt mondta, nem tudja megmondani, hogy indul-e.

- Így van, azt tudom mondani, hogy egyelőre független képviselőként folytatjuk.

- Itt a kezemben ez a kiadvány.

- Akkor lebuktunk. Igen, ebben a szövetségben indulok a választáson.

Tehát Ferencvárosban összeállt egy DK-MSZP-Párbeszéd-Jobbik választási koalíció a távozó momentumosokkal közösen Baranyi Krisztinával szemben. A kampányanyag egy féloldalas írásban támadja a polgármestert is, Takács pedig a második beszélgetésünk során elárulta, hogy tárgyalások folynak egy lehetséges polgármester-jelöltről is, aki elindulna a jelenlegivel szemben. A legfurcsább éppen ezért az, hogy Karácsony Gergely fotója és a Párbeszéd logója is szerepel a szórólapon annak ellenére, hogy Baranyi szerint megállapodásuk van arról, hogy őt fogják támogatni. Megkértem a főpolgármestert, hogy oldja fel ezt az ellentmondást. A sajtósától a következő válasz érkezett: