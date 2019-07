Furcsa kanyarokkal politizált a Momentum jelöltje a Ferencvárosban

Ferencvárosban az ellenzék eddig nem találta meg a közös jelöltet, aki majd ősszel kiállhat Bácskai János fideszes polgármesterrel szemben. A jelenlegi állás szerint a kerületben augusztus elején előválasztást tartanak, amin elindul Baranyi Krisztina független képviselő és Jancsó Andrea ex-LMP-s, jelenleg momentumos önkormányzati képviselő.

Jancsó Andrea kedden közzétette kampányvideóját, amiben az első számú programpont a parkolási maffia felszámolása. A polgármester-jelölt javaslata az, hogy a kerület vegye a saját kezébe a parkolást. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban ne simlis magáncégek szedjék be a pénzt, hanem az önkormányzat saját maga. Ez eddig rendben van, a törvény is ezt írja elő. A probléma csak az, hogy ebben a ciklusban pontosan erről már 2015 januárban és februárban is szavazott a testület, Jancsó Andrea pedig mindkét alkalommal tartózkodott, sőt azt sem támogatta, hogy a testület napirendre vegye az ügyet.

Erről a javaslatról van szó: „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Parkolási kft. ügyvezető igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a saját szervezet útján történő parkolási üzemeltetési feladatellátás 2015. május 1-től történő biztosítása érdekében.”

Jancsó Andrea, amikor megkerestük, a 444-nek azzal magyarázta a döntést, hogy a szerződés felbontása miatt a parkolási cég kártérítési pert indíthatott volna az önkormányzattal szemben, ami sokba fájhatott volna a kerületnek, így ez volt a felelős ellenzéki magatartás. Akik ismerik a ferencvárosi parkolási szerződést, tudják, hogy ez az érvelés sántít. A jogi akadály a szavazáskor már nem állt fenn, az önkormányzatnak módjában állt egyoldalúan felbontani a megállapodást (2014. január 14. - 2.7 pont). A most megjelent momentumos kampányvideó alatt egy kommentelő ismét felhozta a témát, és Jancsó Andrea már egy teljesen új indokokkal magyarázta a programjával ellentétes szavazatot:

Kommentelő: „Számoljuk fel a parkolási maffiát”?! Jancsó kisasszony 2015-ben miért nem szavazta meg a kérdéses önkormányzati szerződések felbontását? Akkor még nem zavarták? ”

Jancsó Andrea: „Azért tartózkodtam az említett szavazáson, mert az nem volt előkészítve és szakmailag nem volt megalapozva. Nem készült költségkalkuláció, és nem volt alternatív javaslat a parkolás-üzemeltetés kivitelezésére. Felelős képviselőként nem tartottam elfogadhatónak, hogy megújítva ismét NER-közeli cégekhez kerüljön a parkoltatás, miközben a helyieknek ez csak még több pénzükbe kerül. Itt olvasható a teljes válasz.”

Jancsó bejegyzésében arra hivatkozik, hogy azért tartózkodott a szerződések felbontása ügyében, mert nem volt pontosan kidolgozott terv, hogy mi jöjjön az akkori rendszer helyett, és nem lett volna felelős fejest ugrani az ismeretlenbe.

Az ilyen típusú együttműködő ellenzékiséget, amit a helyi szocialisták is képviselnek, a képviselő korábban még elfogadhatatlannak tartotta.

2017-ben így nyilatkozott a tartózkodó ellenzékiekről: „Ők is részesei a színjátéknak. Ha megnézzük azt interpellációikat, a kérdéseiket, a napirend előtti felszólalásaikat, azokból mind az látszik, hogy megfogalmaznak egy kis kritikát, majd utána jól körbeudvarolják a városvezetést. Ez nem ellenzéki magatartás. Az, hogy ők tartózkodtak, az indokuk pedig az volt, hogy nem akarnak részt venni ebben a „kutyakomédiában”, abszurd! Akkor tessék szépen felállni a zárt ülésről és kivonulni, vagy tessék határozott nemet nyomni! Szerintem ez elvi kérdés lenne az ellenzéki szerepfelfogásban.



Ne legyen tartózkodás.”

De ezen felül azért sem stimmel a momentumos jelölt indoklása, mert a javaslat arról szólt, hogy önkormányzat vegye saját kezébe az üzemeltetést, és erre két -az önkormányzat megrendelésére a legapróbb részletekig tételesen kidolgozott- terv is készült. A 2012. novemberi és 2013. májusi koncepciók a mai napig nyilvánosak, szerepel bennük a munkaruhától kezdve, a sim-kártyák előfizetésén át, a bérköltségekig minden.

Az önkormányzat által megrendelt, majd a testület által leszavazott koncepciók az alábbira jutnak: „Fentiekből megállapítható, hogy a parkolás saját üzemeltetése, még az egyszeri kiadások finanszírozásával is azonnal átvehető és a tevékenység elindítható.”

Tehát jogi akadálya nem volt a szerződések felbontásának, és az sem igaz, hogy nem állt rendelkezésre kidolgozott részletes koncepció.

Pontosan ezek a szakmai anyagok bizonyítják, hogy ha az önkormányzat évekkel korábban elkergette volna a gyanús parkolási cégeket, akkor sok százmilliós bevételt realizálhatott volna a kerület. Tehát a javaslat többszöri leszavazásával az évek során bizonyíthatóan milliárdos kárt okoztak a kerületnek. A tartózkodó szavazatoknál is különösebb, hogy Jancsó Andrea a fenti jogi és szakmai aggályait a vitákban nem hozta fel. A kerület éveken át húzódó, és nagy hullámokat vert parkolási botrányával kapcsolatban a kampány kezdetéig sem a testületben, sem más fórumokon nem emelete fel a szavát.

Továbbra sincs hihető magyarázat arra, hogy a IX. kerületi ellenzéki képviselők miért asszisztáltak a ferencvárosiakat megkárosító parkolási üzemeltetéshez.

Ennél is furcsább ügy az, amit a Népszavában megjelent páros interjúban hozott fel Baranyi Krisztina független polgármester-jelölt:

Baranyi: „Néhány éve egy nagy értékű, Belső-Ferencvárosi telket fillérekért adtak el egy ukrán sószállító cégnek, ez az eset nagy port vert fel. Én módosító javaslatot adtam be azért, hogy az önkormányzat nyilvánítsa eredménytelenné a pályázatot. Jancsó Andrea nem támogatta ezt.”

Jancsó: „A nyilvános információk felderítése fontos feladat, azonban önkormányzati képviselőként azt is figyelembe kell venni, hogy bevétel származik abból, ha egy üres telket el akarunk adni. Nem mondhatjuk, hogy én nem tettem semmit, hiszen az említett telekkel kapcsolatban én tártam fel, hogy az adott székhely egy cégtemető.”



Ebben az esetben az történt, hogy volt egy értékes dupla telke az önkormányzatnak a Ráday utcában, amit a gyanú szerint mélyen alul árazva eladtak az ukrán cégnek, ami mellesleg egy csomádi cégtemetőbe volt bejegyezve. Jancsó Andrea 2016. január 25-én írt egy posztot a blogjára Indul az ukrán rulett Ferencvárosban címmel, amiben részletesen feltárta, hogy az önkormányzati ingatlanok gyanús kezekbe kerülhetnek. Majd három nappal később január 28-án a fideszesekkel együtt leszavazta a módosító javaslatot, ami arról szólt, hogy érvénytelenítsék a pályázatot, ne adják el bagóért a telkeket. A képviselő a Népszavában azzal magyarázza a döntését, hogy az eladásból végül is bevétele származott az önkormányzatnak.



Ez az indoklás talán akkor elfogadható lenne, ha az önkormányzat szorult anyagi helyzetben lett volna, és nem lett volna más választása, mint hogy felélje a IX. kerületiek közös vagyonát, de Ferencvárosban erről szó sem volt, a költségvetés ebben az időben stabil volt, tartalékokkal is rendelkezett.

Végül Jancsó csavart még egyet a sztorin: a Baranyi által beadott módosító javaslatot ugyan elutasította, de amikor a testület pár perccel később döntött a telek eladásáról, akkor már Baranyival együtt ő is nemmel szavazott. Tehát akkor már nem volt fontos szempont, hogy az önkormányzat bevételhez jusson.



Megkérdeztük a képviselőt, hogy mi az oka az ellentmondásos szavazatainak. Jancsó Andrea válaszában a Népszavában mondottakhoz képest új indokkal állt elő. Levelében azt írta, hogy azért szavazott Baranyi módosító javaslata ellen, mert azt jogilag nem látta megalapozottnak. „...a pályázat érvénytelenné nyilvánításának oka nem állt fenn, mivel a kiírásnak megfelelő formában, hat.időben nyújtotta be pályázatát a cég. Abban az esetben lenne jogos a számonkérés, ha képviselőtársam az eredménytelenségre tett volna javaslatot.” (A kérdésről szóló testületi vita a jegyzőkönyv 17. oldalán elolvasható.)