Mégsem dob piacra „olcsó” Teslákat Elon Musk

Három, az ügyet ismerő forrás és a Reuters által látott vállalati üzenetek szerint a Tesla lemondta a régóta ígért olcsó autó terveit, amelyre a befektetők is számítottak. A brit hírügynökség szerint a háttérben az áll, hogy mára a kínai gyártók átvették a vezetést az elektromos autók piacán a tömegtermelésben.

Pedig Musk már 2006-ban azzal vágott neki a később a Teslához vezető projektnek, hogy „először luxusmodelleket kell gyártani, majd a nyereséget egy olcsó családi autó finanszírozására kell fordítani”. Tavaly be is jelentették, hogy a cég egy olcsóbb modellt gyártana Indiában. Akkor egy 24 ezer dolláros árkategóriába eső új Tesla autó tervéről írt a Times of India. Ugyanannak az évnek a végére viszont a kínai BYD már több elektromos autót adott el, mint a Tesla. 2023 negyedik negyedévében a Teslának 484 ezer autót sikerült eladnia, míg a Szegeden is gyárat építő kínai vállalat 526 ezer járművet értékesített ugyanebben az időszakban. A Reuters információi szerint a folyamatok miatt a Tesla egy másik projektre, az önvezető robotaxik fejlesztésére koncentrál majd.