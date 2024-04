Pumukli, Pulykahusi és a többiek: számos minisztériumi vezető, köztük Varga Mihály volt helyettes államtitkára ellen emeltek vádat korrupció miatt

Összesen 54 vádlott szerepel abban a főleg a Pénzügyminisztériumot és a Miniszterelnökséget érintő kiterjedt korrupciós ügyben, aminek vádiratát kedden ismertette a 24.hu. A lap felidézi: 2022-ben több tucat helyszínen csaptak le a gyanúsítottakra, akik a vádak szerint kenőpénzért cserébe elsősorban vissza nem térítendő EU-s támogatások elnyerésében működtek közre (a gyanúsítások idején itt írtunk az ügyről). A kiterjedt ügyben most februárban történt vádemelés, az ügyészség Varga Mihály pénzügyminiszter számos korábbi beosztottjára, köztük egy főosztályvezetőre és egy volt helyettes államtitkárra is letöltendő börtönbüntetést kér.

Az elsőrendű vádlott, akitől több helyről csaknem háromszázmillió forintot, autókat, ingatlanokat is zár alá vettek, és aki akár tíz évet is kaphat, egy pénzügyminisztériumi referens. Ő olyan korrupciós hálózatot épített ki, amelyben kapcsolatot tartott pályázatírókkal, projektmenedzserekkel, a pályázó cégek vezetőivel, de még a pályázatok helyszíni ellenőrzését is kontroll alatt tartotta. A vádirat szerint több munkatársát, köztük vezető kormánytisztviselőket bevonva, milliós összegekért cserébe elintézte, hogy a pályázatok nyerjenek, az ellenőrzések kedvezően folyjanak le, a pályázatokkal kapcsolatos kérelmek és jogorvoslati eljárások elbírálása pedig pozitív legyen.

A vádirat szerint összesen 108 európai uniós forrásból finanszírozott és további 8 hazai forrású pályázat összesen 25 milliárd forintja érintett az ügyben. „ Külön pikantériája az ügynek, hogy az első hat vádlottnak – mint pénzügyminisztériumi tisztviselőnek – az is a feladatkörébe tartozott, hogy a nemzeti csalás elleni stratégiában meghatározott feladatokat végrehajtsa, és a csalás megelőzésében, annak azonosításában is közreműködjön”, írja a lap.

A vádlottak közül hármat nevesített a lap:

Karsai Tamás (tizenegyedrendű vádlott), aki 2014 és 2018 között a Pénzügyminisztérium jogelődje, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára volt;

Barta-Eke Gyula (tizenkettedrendű vádlott), aki korábban a BME kancellárja volt, és a lap szerint Palkovics László korábbi miniszter bizalmasának számít, jelenleg is a Palkovics irányítása alatt álló Autóipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetője;

ötvenkettedrendű vádlottként Vancsura István kecskeméti politikus, aki a lap szerint Hadházy Ákos független országgyűlési képviselővel együttműködő ügyvédként, a politikus szövetségeseként ismert.

A vádirat szerint az ügy főbb szereplői egymás között tolvajnyelvet használtak, és különféle álnéven vagy becenéven emlegették a többieket. Így volt Pumukli, Pulykahusi, Faszfej, Okos madár, Kudlik Juli és Görögsali is. A másodrendű vádlott az Öreg, a harmadrendű a Kedves álnevet kapta, a helyszíni ellenőrzéseket Gestapónak nevezték. Az elsőrendű vádlott álnevét nem írja a lap, de azt igen, hogy ő a konspiráció részeként butatelefont is beszerzett, amit évente cserélt is.