Két gyanúsítottja van egy katolikus középiskolát érintő nyomozásnak, bűnszövetkezetben elkövetett sikkasztás és költségvetési csalás is szerepel a vádak között

Több mint négy évvel a nyomozás elindítása után két személy lett gyanúsított a gyulai Göndöcs Benedek katolikus középiskolát érintő költségvetési csalás gyanúja miatt folyó eljárásban – értesült a 444. Az illetékes Békés megyei ügyészség megerősítette az információt, és közölte: a nyomozó hatóság a két személyt három bűntett és két vétség gyanújával hallgatta ki.

A gyanúsítottakat társtettesként elkövetett

nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette;

2 rendbeli kisebb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vétsége;

jelentős értékre bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette;

jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette;



folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége

miatt hallgatták ki. A nyomozás érdekeire hivatkozással az ügyészség további részleteket nem közölt az eljárásról, így azt sem, hogy a már tavaly nyáron történt gyanúsítotti kihallgatások óta milyen egyéb nyomozati cselekményeket végeztek a most is folyamatban lévő eljárásban.

Az ügyben még 2019 májusában született feljelentés. Az ügyészség korábbi tájékoztatása szerint ennek nyomán „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Békés Megyei Osztálya” indított nyomozást. Időkorlát a felderítési szakaszra nem volt, de miután már van gyanúsított, az ügy átkerült a vizsgálati szakaszba, így most két év a nyomozás határideje, ami tavaly nyáron kezdődött.

A rendszerváltás időszakában Gyulai Népfőiskola néven létrejött, most Göndöcs Benedek Katolikus Technikum az eset idején még a Kiss-Rigó László megyéspüspök vezette Szeged-Csanádi Egyházmegye közvetlen fenntartásában volt. Az iskola most is egyházi intézmény, de már csak közvetve: az egyházmegye által fenntartott Gál Ferenc Egyetem intézménye. A nyomozás fejleményei miatt az elmúlt években többször is kerestem az egyházmegyét, de hiába. Amikor telefonon érdeklődtem, azt mondták, kérdezzek írásban, aztán az e-mailekre nem kaptam választ.

Szintén nem sikerült elérnem az iskola alapító igazgatóját, az azt csaknem harminc évig vezető, 2017-ben a gyulai önkormányzattól Kiváló Polgár kitüntetést kapott Czirok Sándort. A KDNP-ben politizáló Czirok – 1998-ban a gyulai választókerületben a párt parlamenti képviselőjelöltje, a megyei lap egy 2021-es cikke szerint három éve a KDNP országos választmányának tagja volt – szintén nem reagált a két napja elküldött üzenetemre.

Kiss-Rigó László és az egyházmegye egyébként több szálon is kötődik Gyulához: katolikus kézben van a városban működő Grosics futballakadémia, 2013-tól hat éven át ott játszotta a meccseit a szintén egyházi kötődésű, most éppen NB II.-es Szeged 2011 futballcsapata, az egyház üzemelteti a Gyula Televíziót, és az egyházmegye kezében lévő négy gimnázium egyike is Gyulán van. Kiss-Rigó 2018-ban a Gyula város díszpolgára címet is megkapta a helyi önkormányzattól.