Nagyon gyorsan lezavarta a kampánynyitót Orbán

Orbán szerint a választás dönt arról, hogy merre mozdulunk el. „Ránk vár, hogy a Budapest után Brüsszelben is megmentsük a szabadságot” – mondta, hozzátéve, hogy van még ennél nagyobb baj is: „Brüsszelben ma háborúpárti többség van, a politikát a háború logikája utalja”. Szerinte a NATO-főtitkár ukrán missziót akar felállítani, az európai vezetők belesodródtak, a háborút a sajátjuknak tekintik, és így is élik meg. Azt mondta, először sapkákról volt szó, aztán jöttek a szankciók, lőfegyverek, repülők, segélyek, újabb és újabb tízmilliárdok. „Pénz paripa fegyver, de a helyzet nem javul, sőt, egyre rosszabb”.

Egy lépésre vagyunk, hogy Európa katonákat küldjön Ukrajnába, mondta. „Brüsszel a tűzzel játszik, amit csinál, az maga az istenkísértés”. Azt mondta, a világháborúkat az elején sosem hívták világháborúnak, de mégis az lett belőlük. „Ebből a háborúból ki kell maradnunk, ez nem a mi háborúnk, és nem akarjuk hogy Magyarország újra nagyhatalmak játékszerévé váljon. (...) Tegyünk világos vállalást: amíg nemzeti kormány áll, Magyarország nem lép be az orosz-ukrán háborúba senkinek az oldalán.”