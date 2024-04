Hivatalosan is megnyitja a kampányt Orbán Viktor

„Május 3-án ér véget az európai parlamenti választásokon induló pártok listaállítása. Ezután minden háborúpárti és dollárbaloldali listavezetővel kész vagyok vitázni. Magyar hozhat magával akár nadrágszíjat és diktafont is” – mondta a Mandinernek Deutsch Tamás.

photo_camera Deutsch Tamás Fotó: Németh Dániel/444

Egy Facebook posztja alá, amiben azt írta Magyar Péterről, hogy „úgy hazudik, mint Gyurcsány, azon az úton jár, mint Márki-Zay”, Magyar azt kommentelte, hogy „Ez kevés lesz, Tomi”. Arra a kérdésre, hogy mit szól ehhez, az EP-listavezető azt válaszolta: „De most komolyan, who the fuck is Magyar Péter? Ennyi”.

Arra a kérdésre, hogy hány mandátumra számít, azt mondta, „nem lesz több huszonegynél”. Magyarország összesen ennyi helyet kap az EP-ben. Arról is beszélt, „ha a magyar érdekek képviseletében a harcokat, a konfliktusokat, a küzdelmeket nem vállaltuk volna az előző években az Európai Parlamentben, akkor minket, magyarokat már rég letöröltek volna a politikai térképről”.

Szerinte a „cunami vagy a forgószél barátságos nyárdélutáni szellőcske ahhoz képest, amilyen erejű mostanság a brüsszeli bürokrácia zsarolása, politikai nyomásgyakorlása ellenünk. Ilyen vérzivataros időkben kellett, kell megvédenünk a hazánkat, a magyar embereket, a magyar nemzeti érdeket.”