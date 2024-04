Karácsony Gergely szerint nagy az esély, hogy történelmi vereséget szenved a Fidesz június 9-én

Jelenleg semmilyen viszonya nincs a kormánnyal Budapest főpolgármesterének – árulta el Karácsony Gergely a Blikknek adott interjújában. Szerinte a választási időszak eleve nem használ annak, hogy megoldják a konfliktusokat, sőt, a kormány még élezi is ezeket a mini Dubaj ötletével és a józsefvárosi családok kilakoltatásával. Szerinte 2019 óta sokszor kellett megvédeniük az értékeiket és az elveiket a kormánnyal szemben.

Azért indul újra, mert végig szeretné vinni, amit elkezdtek. Szerinte ugyanis öt év alatt sok tekintetben húsz év adósságát kellett törleszteniük, most pedig rá lehet fordulni a jövőre. A lakhatási vagy a klímakrízist nem lehet néhány év alatt megoldani – reagálta ezt arra a felvetésre, hogy Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelölt szerint mindent megígértek, de semmit sem teljesítettek. Ellenfelével kapcsolatban azt mondta, ha a Fidesz úgy dönt, hogy végig kell csinálnia ezt a kampányt, az egy nagyon csúnya bukta lesz. Ha nem vesz részt a vitán, az is egy újabb bizonyítéka annak, hogy a Fidesz nem mer a budapestiek szemébe nézni. Legnagyobb ellenfelének azonban nem is őt, sokkal inkább a miniszterelnök kabinetfőnökét, Rogán Antalt látja, a jelöltek ugyanis a Fidesz játékszerei. Őszinteséggel és az elvégzett munkával azonban fel tudja venni a versenyt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Vitézy Dávidról azt gondolja, hogy egy a jobb közlekedési szakértők közül és egy középszerű politikus. Szerinte az érkezése inkább ront a magyar politika színvonalán, pedig azt hitte, hogy annyira alacsony a színvonal, hogy Vitézy megjelenése javítani fog a helyzeten. Szentkirályi Alexandrát pedig szerinte nehéz önálló jelöltként számon tartani, hiszen ő ennek a hatalomnak az arca, és feltehetően ő a huszadik volt a Fidesz jelöltjeinek a listáján, csak az előtte lévő 19 nem vállalta, hogy elindul a főpolgármesteri székért.

Az interjú további fontosabb megállapításai:

Az elmúlt öt évből arra a legbüszkébb, hogy ma Budapest szabadabb, zöldebb és szolidárisabb, mint valaha. Az elmúlt 30 évben senki sem szerzett be annyi új buszt, trolit, villamost, mint ők, csökkentették a közösségi közlekedés árait. És senki sem ültetett ennyi fát.

Szentkirályi Alexandra hét pontja alapján úgy látja, a Fidesznek nem üzenete, hanem inkább hadüzenete van Budapestnek.

„A Fidesz nagyon nehezen emészti meg, hogy elvesztette Budapestet, de nem foglalja el újra. Ha ilyen színvonalon politizál továbbra is, akkor még a 2019-es eredménynél is sokkal rosszabbra számíthat”.

2010 óta nem volt még ilyen nehéz helyzetben a Fidesz, sőt, szerinte nehezebb helyzetben van, mint az ellenzéki pártok összességében. „Nagyon komoly esélyt látok arra, hogy a Fidesz történelmi vereséget szenvedjen június 9-én. Persze vannak problémák az ellenzéknél, de aki igazán bajban van, az Orbán Viktor.”

Nem lehet büntetlenül azt csinálni egy várossal, amit a Fidesz tett Budapesttel.

