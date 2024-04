A kormány 2 hetet adott a kereskedőknek, hogy csökkentsék az üzemanyag árát

A kormány belengette, hogy újra bevezethetik az ársapkát a benzinre, mert nem akarják, hogy a hazai üzemanyagár magasabb legyen, mint a régiós átlag. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerda délután felszólította az üzemanyagkereskedőket, hogy „önkéntes alapon igazítsák a régiós átlaghoz” az áraikat. A 95-ös benzin és a gázolaj esetében az áraknak vissza kell térniük a régiós átlaghoz. Ha ez nem történik meg két héten belül, jön az újabb állami beavatkozás, kemény eszközökkel.

A miniszter már a múlt héten jelezte, hogy ezen a héten tárgyal a kormány az üzemanyagárakról. Később azt is elárulta, ami sejthető volt: azt fogja javasolni a szerdai kormányülésen, hogy avatkozzanak be az árakba. Szerinte kisebb kereskedői-forgalmazói profittal is lehet nyereséges az értékesítés.

Nagy Márton úgy számol, hogy a gázolaj esetében még mindig 10 forint, a benzin esetében pedig még mindig 27 forint az eltérés a régiós átlaghoz képest. Csakhogy a magyar üzemanyagok azért olyan drágák, mert a kormány sokkal jobban megadóztatja őket, mint a régió többi országában teszik. Az EU Weekly Oil Bulletin adatsora szerint a benzin árának 49 százaléka megy az államkasszába, a gázolaj esetében ez kevesebb, 47 százalék.

A piaci szereplők már a héten elkezdték a sokáig drágább üzemanyag-fajta, a dízel árának csökkentését: a gázolaj literje pénteken már 14 forinttal lesz olcsóbb, mint egy héttel korábban volt. A benzin ára ugyanakkor csak 3 forintot csökken, és még mindig idei csúcsa, egyben bő féléves rekord közelében van.



A korány korábban 2021 novemberében, a választások előtt, még az orosz-ukrán háború kezdete előtt vezette be a benzinárstopot. Akkor a 95-ös benzin és a gázolaj árát 480 forintos felső határral rögzítették. Az intézkedés olyan benzinhiányt okozott, hogy 2022 decemberében kénytelenek voltak megszüntetni. A kormány akkor rendeletbe foglalta, hogy igenis, a szankciók hatálybalépése felelős a benzinárstop kimúlásáért.