A Mandiner közzétette a teljes rendőrségi jelentést Magyar Péter és Varga Judit veszekedéséről

A Mandiner közzétett egy dokumentumot, amely állításuk szerint Varga Judit és Magyar Péter veszekedésének teljes jegyzőkönyve, amelyről már a HVG korábban közölt cikket.

A HVG cikkét szerző, Dezső András megerősítette, hogy a Mandineren megjelent jelentés ugyanaz a jelentés, ami hozzá is eljutott.

Magyar Péter egy kommentben reagált, szerinte ez egy hamis jelentés.

A Mandineren hétfőn megjelent jelentés több részlete már ismert volt a HVG korábbi cikkéből. Szerepel benne, hogy Varga Judit 2020. december 29-én jelezte a személyét biztosító rendőrnek, hogy várhatóan szükség lesz a szolgálataira, mert a gyerekeivel Miskolcra szeretne utazni a nagyszülőkhöz, amire „a férje várhatóan agresszívan fog reagálni”.

A dokumentum szerint miközben Varga Judit összecsomagolta a cuccait, a rendőr kinn várakozott, bentről „egyre hangosodó kiabálást, koppanásokat, csattanásokat és veszekedést lehetett hallani, majd ennek fokozódását követően a lakás északi oldala felől hirtelen a védett személy nagyon hangos, tisztán érthető »Engedj el!« kiáltását hallottam”.

Ezután játszódott le az a jelenet a jelentés szerint, amelyet a HVG is megírt, hogy az ablakon át Varga Judit csomagokat kezdett kidobálni és maga is ki akart mászni, amit Magyar Péter megpróbált megakadályozni. A rendőr szerint Magyar Péter eközben végig trágár kifejezéseket használva kiabált, miközben azzal fenyegette Vargát, hogy akkora botrányt csinál ebből, hogy abba az egész kormány bele fog bukni.

A dokumentum szerint Varga próbálta jobb belátásra bírni a férjét, kérte, hogy engedje el, de Magyar agresszívan, kiabálva reagált és az RTL Klub felhívásával fenyegetőzött. Magyar az ablaknál várakozó rendőrrel is kiabált, és felszólította, hogy „takarodjon innen”. Később a házból Varga és Magyar is kijöttek, utóbbi pedig autójával állta el a távozni készülő rendőr és a felesége útját. Itt ismét szóváltásra került sor a rendőr és Magyar között, végül Magyar nagy sebességgel arra a lakásra hajtott, ahol közös gyerekeik tartózkodtak. Ide megérkezve Magyar ismét a rendőrt fenyegette, aki nem akarta beengedni a férfit a lakásba, mire Magyar Péter a telefonjával videózni kezdte a történéseket.

A rendőr elmondása szerint Magyar Péter „azzal fenyegetőzött, hogy ha nem engedem be a lakásba, akkor az elkövetett bűncselekményért felelni fogok, majd azzal vádolt, hogy a feleségével szexuális kapcsolatot létesítek.” Megjelent Varga Judit sógora is, aki igyekezett jobb belátásra bírni Magyar Pétert, de végül a helyzetet az oldotta fel, hogy Varga megkérte a rendőrt, hogy menjen el és a közeli utcában várakozzon, mert a férje addig nem fog nyugodni, amíg ő itt van.

A rendőr szerint miután elvitte Vargát és a gyerekeket Miskolcra, Varga Judit elmesélte neki, hogy a férjével való kapcsolata már nagyon régen megromlott, „és az ilyen esetek már állandósultak az otthonukban, amelyek során Ő folyamatosan verbális agressziónak van kitéve.” A rendőr értékelése szerint Varga végig próbált higgadt maradni, „megőrizte nyugalmát és igyekezett rugalmasan, méltósággal és tisztelettel megoldani a konfliktust.” „Ezzel szemben a férje folyamatosan agresszívan viselkedett, fenyegetőzött.”

A személybiztosító rendőr tájékoztatta Vargát arról, hogy az esetről részletes, írásos jelentést fog készíteni, „azonban a történtek rendkívül szenzitív tartalma miatt az a titkos ügyiratkezelés szabályainak megfelelően a megfelelő minősítéssel lesz ellátva, hogy kizárólag az arra jogosultak számára legyen megismerhető, melyet tudomásul vett és megköszönt.



Magyar: Ez még mindig az a hamisított jegyzőkönyv



Magyar Péter a Mandiner cikke alatt kommentben reagált, melyben azt írja:

„Igen, ez még mindig az a hamisított jegyzőkönyv, aminek a 90 %-ka hazugság és amit bűncselekménnyel szivárogtattak ki. De hát ez a propagandistáknál és bűnözőknél mit se számít, ugye Szalai Zoli? Mondjuk az igaz, hogy ő megütött és én őt soha. És az js, hogy a rendőr bűncselekményt követett el, amikor nem engedett a gyerekeimhez. ”

Dezső András, a HVG jelentésről író újságírója a Telex kérdésére megerősítette, hogy a Mandineren megjelent jelentés megegyezik a hozzá eljutott jelentéssel. Hozzátette, hogy kutatásai alapján a jelentés valóban azon a napon készült, ami a dokumentumban is szerepel, ahogy azt is ellenőrizte, hogy Varga Judit valóban személyi védelem alatt állt azon a napon.

Dezső András cikke után Magyar propagandistának nevezte a több díjjal is rendelkező, oknyomozó újságírót, aki mellett aztán több laptárs, köztük a 444 is kiállt. Varga Judit erről a veszekedésről Hajdú Péter Frizbi című műsorában is beszélt.