A HVG megírta a Magyar és Varga veszekedésről szóló rendőri jelentés részleteit

A HVG megírta annak a rendőri jelentésnek néhány részletét, amelyre Magyar Péter vasárnap esti Facebook-posztjában utalt. Ez a dokumentum 2020 végén született a cikk szerint, pár héttel azelőtt, hogy a Blikk címlapján állította, vége Varga Judit miniszter és a Diákhitel Központot vezető Magyar Péter házasságának, amit aztán mindkét fél tagadott. Csak ezután két évvel jelentették be, hogy házasságuknak vége.

A HVG munkatársának, Dezső Andrásnak március 11-én került birtokába a dokumentum. Azt írják, a dokumentum érdemi vizsgálata előtt a szivárogtatótól független forrásból megbizonyosodtak arról, hogy a jelentés valóban akkor készült, amikor az események történtek.

A 2020-as veszekedésről az alábbiakat írják:

A Varga Judit védelmét éppen akkor ellátó rendőr azt írta, a miniszter kérte, hogy menjen el vele a lakásukhoz. Saját állítása szerint úgy érzékelte, Varga láthatóan félt, és a jelenlétük nélkül kiszolgáltatott helyzetben lett volna. A pár veszekedése során a rendőr a lakáson kívül állt, a szereplőkre nem látott rá mindig, de jól hallotta őket.

A jelentés szerint a miniszter azt mondta férjének, „engedj el”. Azt is mondta, ha máshogy nem jut ki, kimászik az ablakon. A leírásban szerepel, hogy Varga egy ponton egy ablakba ruhákat és csomagokat próbált pakolni, miközben férje ezt megakadályozni próbálja. Magyar eközben azt kiabálta, Varga nem mehet sehova, nem viheti magával a gyerekeket. A házaspár három amúgy fia nem volt ott a helyszínen. „Majd megbánod még ezt, úgysem hisznek majd neked. Az egész kormány bele fog ebbe bukni, óriási botrányt csinálok ebből” – kiabált a veszekedés alatt Magyar a lap birtokába jutott rendőr jelentése szerint. A rendőr egy ponton utasította Magyart a házon kívül, az ablaknál állva, hogy engedje el Vargát, mire állítólag Magyar vele kezdett veszekedni. A leírtak szerint az utcán is folytatódott a balhé, amit a szöveg szintén hosszan részletez, felsorolva a rendőri intézkedéseket is – írja a HVG cikke.

photo_camera Varga Judit igazságügyi miniszter férje társaságában az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjén a Hõsök terén 2021. szeptember 12-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Később Varga a rendőrautóval elindult arra a helyszínre, ahol a gyerekek voltak, de a jelentés szerint Magyar előbb ért oda egy másik autóval. Erről és az egész fellépéséről a rendőr így írt: „a gépjárművel való közlekedés során veszélyeztette a környezete életét, testi épségét, a rendőri felszólításnak vonakodva vagy egyáltalán nem tett eleget, agresszív, megfélemlítő, fenyegetőző magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkoztatást keltsen”.

Magyart nem engedték be abba a lakásba, ahol a gyerekek voltak, a férj másfél-két órával később hagyta el a helyszínt. A miniszter ezután két gyerekével rendőrautóval ment Miskolcra (a harmadik gyerek nem volt ott, róla nem tesz említést a jelentés).

A HVG kiemeli, hogy a dokumentumban nincs szó tettlegességről, tudomásuk szerint az ügyben nem is indult eljárás. Dezső András a cikk készítése során természetesen megkereste Magyart, akivel találkozott is, de ő később letiltotta az újságíróval folytatott beszélgetés idézését. Azt írják, még jelentés felbukkanása előtt Magyar részletesen elmesélte egy veszekedését Vargával. Ezt háttérbeszélgetésnek szánta. A készülő cikkre ehelyett elővágással reagált. Azaz úgy, hogy a cikk megjelenése előtt a nyilvánosság elé tárta, hogy neki milyen kérdéseket tettek fel.

Ebben az érdemi reakció a jelentés tartalmára ez: „egy szimpla családi vitánkat valótlan állításokkal sikerült izzadtságszagúan úgy kiszínezni, hogy a jelentés azt sejtesse, hogy én erőszakosan léptem fel a feleségemmel és az akkor őt védő állami testőrökkel szemben. A valóság persze egészen más volt.”

Magyar aztán hétfőn ennél is tovább ment és megnevezte Dezső Andrást azt az újságírót, aki a rendőrségi jelentéssel kapcsolatban kérdezett és kezdeményezte, hogy egy eljárásban hallgassák meg tanúként. Erről a HVG ezt írta: „Amennyiben ilyen idézés érkezik, természetesen a forrásvédelem megkívánta keretek közt közreműködők leszünk.”

photo_camera Varga Judit és Magyar Péter 2022 május 14-én készült. Fotó: Németh Dániel/444

Varga Judit az esetre egy, a családon belüli erőszak témáját körbejáró kisfilm közzétételével reagált. A korábbi igazságügyminisztert többször is kerestük ezzel kapcsolatban a nap folyamán az általunk ismert elérhetőségén, de nem sikerült kapcsolatba lépnünk.

A BRFK viszont válaszolt arra a kérdésünkre hétfő délután, hogy vizsgálják-e Magyar felhívását arról, hogy vizsgálják ki, „a rendőrség állományából ki, milyen céllal és kinek az utasításából szivárogtatta ki” ezt a jelentést. „Az országos rendőrfőkapitány a sajtóban megjelent állításokkal, illetve a Magyar Péter által jegyzett nyilatkozatokkal, bejegyzésekkel, vélelmekkel összefüggésben belső vizsgálatot rendelt el” – írták.