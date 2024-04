Levette a ruháját és kidobta az ablakon, hogy feltartóztassa az őt üldöző rendőröket

Vádat emelt a Székesfehérvári Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki közel 10 km-en át menekült az őt üldöző rendőrök elől - nem is akárhogy!

A vádirat szerint a férfit a bíróság 2023. február 18-án tiltotta el a közúti járművezetéstől, mivel korábban engedély nélkül vezetett. Ez azonban nem gátolta meg abban, hogy tovább vezessen, 2023 júniusától több alkalommal is volán mögé ült.

Június 23-án kapcsolták le: ekkor éppen Dunaújvárosban vezetett, amikor a rendőrök meg akarták állítani. Nem állt meg, hanem inkább nagy sebességgel elhajtott, pedig a rendőrök szirénázással és fényjelzésekkel is igyekeztek rávenni a megállásra.

Az ügyészségi közlemény szerint menekülése során veszélyes manővereket, előzéseket hajtott végre, melynek során több gépkocsit fékezésre vagy az útról történő lehúzódásra kényszerített, többször is átlépte a 100 km/h sebességet,

egy alkalommal pedig még a ruháját is levette, és azt a gépkocsi ablakán kidobta, hogy ezzel is akadályozza az őt üldöző rendőrautóból a kilátást. Haladása során a férfi menetiránnyal szemben hajtott be a körforgalomba és az úttorlaszként használt gépkocsit is nagy sebességgel kikerülte, majd egy ingatlan udvarán hagyta az autóját, és a helyszínről elszaladt.

Az immár szabadságvesztés büntetését töltő férfi a közel 10 km-es menekülése során csaknem minden közlekedési szabályt megsértett, az ügyészség közúti veszélyeztetéssel és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétségével vádolja, vele szemben azt indítványozta, hogy a bíróság börtönbüntetésre ítélje, és ismét tiltsa el a közúti járművezetéstől.



Meneküléséből néhány érdekesebb részlet alább megtekinthető: