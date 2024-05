Kulka János fel nem köszöntése: Cserhalmi György szerint Vidnyánszky Attila órája rossz irányba ketyeg

Cserhalmi György is megírta a véleményét Kulka János Vidnyánszky Attila általi fel nem köszöntéséről a Színház Online oldalára. Úgy fogalmazott:

„Mennyi indulatot vált ki a hatalmasokból, ha valaki ott van, ahova egyébként is való: a Nemzet Színészei között. Aki pedig irigyli tőlünk azt a pici szabadságot is, hogy tizenegyen dönthetünk a tizenkettedikről, annak az órája rossz irányba ketyeg. Már ameddig ketyeg. Tyutyu” Mint arról mi is beszámoltunk, Vidnyánszky Attila nem hívta fel és gratulált Kulka Jánosnak múlt pénteken, amikor a Nemzet Színészének választották. Ezzel egy 24 éves hagyományt tört meg, egészen idáig ugyanis az volt a szokás, hogy a Nemzeti mindenkori igazgatója értesíti a cím új birtokosát. Kulkának Molnár Piroska szólt, Jordán Tamás elmondása szerint azért, mert Vidnyánszky nem akarta felhívni, inkább megkérte Molnárt.

Molnár Piroska viszont a Fókusznak az esetről azt mondta: „Az igazgató úrnak családi elfoglaltsága volt. Nem emlékszem, hogy lett volna olyan, hogy nem az igazgató hívja föl (mármint a frissen megválasztott Nemzet Színészét), de még Vidnyánszky esetében sem volt ilyen.”

Vidnyánszky az esetről tőle érdeklődni próbáló RTL stábját üvöltözve küldte el, azt kiabálta nekik, „Ennek a csatornának joga nincsen kérdezni! Olyan szinten pusztítják a magyar ember lelkét, maga személyesen is, ön is”.