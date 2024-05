Beavatkozik a kormány a bulinegyedbe

A kormány „megvizsgálta a Belső-Erzsébetváros közbiztonsági helyzetét”, és arra jutott, hogy a helyzet beavatkozást igényel, „különös tekintettel a Gozsdu udvar és környékén tartott rendezvényekre”, szerepel a Magyar Közlönyben.

A rendelet arra kéri Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy „vizsgálja meg Belső-Erzsébetváros területén egy új rendőrőrs létesítésének lehetőségét”. Pintér Sándor belügyminisztert pedig arra, hogy „Belső-Erzsébetváros közbiztonságának megerősítése céljából a szükséges rendőri erőt biztosítsa”.

Niedermüller Péter, a kerület polgármestere sajtótájékoztatón azt mondta, ezeket az intézkedéseket évek óta kérte, miközben érdemi választ nem kapott. Az utóbbi években, miközben egyre csökkent a rendőrségi jelenlét a kerületben, a bűncselekmények száma ezzel párhuzamosan nőtt, mondta, hozzátéve, hogy bízik abban, hogy ez nem kampányfogás. Felajánlotta az önkormányzat segítséget három területen: az új rendőrőrsnek segítenek helyet találni, annak felújításában és fenntartásában is részt vállalnak, szolgálati lakásokat adnak a kerületben szolgáló rendőröknek, valamint folytatják a kamerarendszer modernizálását. A polgármester azt is mondta, hogy egyeztetést kezdeményezett a két miniszterrel. Mióta a 7. kerület Nagykörút és Deák tér közti részén kialakult az úgynevezett bulinegyed, a lakosok, a vendéglátósok és az önkormányzat között állandó a feszültség. Erről videót is készítettünk: