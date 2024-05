Ha Orbán Viktor kocsmázik, jó lesz a hangulat, ha Magyar Péter, akkor rossz példát látnak a fiatalok

A jelek szerint a kormánypárti médiaholding lapjain belül is ellentmondásos a kocsmába járás megítélése, de az egyértelmű, hogy a politikai szocializáció egyik legfontosabb terepe. A Mandiner most úgy számolt be arról, hogy Orbán Viktor szombaton beugrott a hódmezővásárhelyi Fórum Sörözőbe, hogy a jó volt a hangulat, amikor a miniszterelnök megjelent, és még az italozókkal is kezet fogott.

Viszont amikor szintén a KESMA kötelékébe tartozó Hírtv arról számolt be, hogy Magyar Péter a szombati Békemenet előtt estére hívta kocsmázni a fiatalokat a Margitszigetre, már a fiataloknak nyújtott minták miatt kezdett aggódni a Facebookon.

A kormánypárti tévé műsorában az Alapjogokért Központ elemzője arra a merész követ jutott, hogy ha a résztvevők megadják az adataikat egy politikai pártnak, akkor azokat akár politikai cél. Egyébként az első ötszáz regisztráló még welcome drinket is kap.