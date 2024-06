A Miniszterelnökség által támogatott gyerektáborban tarthatott foglalkozást a bicskei pedofilügy másodrendű vádlottja

A bicskei pedofilügy másodrendű vádlottja, Kunstár Béla 2019-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést kapott négy kiskorú fiú molesztálásáért. Az Átlátszó azt írja, Kunstár már a próbaideje alatt egy olyan napközis táborban tarthatott gyerekeknek foglalkozást, amit a Miniszterelnökség támogatott. Kunstár ügyében 2019-ben hirdettek ítéletet, a volt nevelő mindössze másfél év felfüggesztett börtönt kapott, három év próbaidővel. A lap szerint Kunstár több, a kormánypártokhoz köthető politikai és üzleti szereplővel is kapcsolatba került Bicske, Csákvár, Felcsút és Alcsútdoboz vidékén, és a körülötte felrajzolható céghálóban felbukkan többek között egy Mészáros Lőrinc-cég menedzsere és egy NER-közeli vidékfejlesztési szervezet is. Kunstár nem sokkal az enyhe ítélet kihirdetése után új cégben tűnt fel, ami hamarosan milliárdos árbevételre tett szert. Úgy, hogy a cég ügyvezetője a cégadatok szerint egy 19 éves fiú volt, látható tevékenységet pedig alig végzett.



Az Átlátszó azt írja, Kunstár neve most egy 2022-es gyerektáborról szóló pályázati dokumentumban bukkant fel, vagyis már elítélt pedofilként dolgozott egy a Miniszterelnökség által támogatott gyerektáborban. Legalábbis az Országos Német Kultúregyesület (ONKE) beszámolójában, amit a NTAB-KP-1-2022/1-000403 sorszámú pályázat végrehajtásáról írtak, ez olvasható: „Az egyesületünk által második alkalommal szervezett napközis táborunk célja az volt, hogy nemzetiségi nyelvoktató általános iskolánk tanulóinak a magyarországi német nemzetiségi történelem, népismeret és kultúra területén szerzett tudását sokrétű, színes és élmény dús programjainkkal elmélyítsük. (…) Negyedik napon hangszerbemutatót kaptunk Kunstár Béla vezetésével, aki a rézfúvós hangszerek világába kalauzolta el a gyerekeket.”

Az ONKE a Nemzetiségi táborok 2022. évi költségvetési támogatása keretében kapott félmillió forint költségvetési támogatást a tábor megrendezésére. Ezt a támogatási programot a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdette ki.

Az Átlátszó kereste az ONKE-t, a Miniszterelnökséget és a pályázatban szintén érintett Bethlen Gábor Alapkezelőt, hogy megtudják, tisztában voltak-e Kunstár Béla előéletével és lehetséges fellépésével a gyerektáborban. Választ nem kaptak, de nem sokkal a levelük elküldése után eltűnt az ONKE honlapján elérhető beszámolóból Kunstár egyik említése.

Kunstár Bélát véglegesen eltiltották a gyerekekkel kapcsolatos munkakörök gyakorlásától, vagyis ha valóban ilyen feladatot vállalt, azzal újra törvényt sérthetett. És ahogy a lap is írja, az említett tábort még az elítélt nevelő próbaideje alatt tartották, így ha Kunstár szabálysértést követett el, az a felfüggesztett börtönbüntetést akár letöltendővé is teheti. Áprilisban a Gulyáságyú írt arról, hogy Kunstár időközben elhagyta Magyarországot, és Svájcban, egy buszos cégnél kapott állást, neve és fényképe nyilvánosan elérhető is volt az oldalon, azóta azonban eltűnt. Itt Kunstár szintén foglalkozhatott gyerekekkel, legalábbis a cég többek között iskolai osztályokat is buszoztat.

Donáth Anna Facebook-oldalán azt írta, hogy miután kiderült, hogy Kunstár, vagyis a bicskei pedofilügy vádlottja „már elítélt pedofilként a Miniszterelnökség által támogatott gyermektáborban dolgozott”, „Gulyás Gergelynek magyarázatot kell adnia az újabb botrányra”, ha pedig nem tud, „akkor pedig le kell mondania”.