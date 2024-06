Egy olasz falu 46 lakosából 30 indul a választáson

photo_camera Ingria ingatlanállományának számottevő része Fotó: Google Earth

Olaszország egyik legkisebb falva, Ingria 46 lakosnak ad otthont, és további 26, külföldről regisztrált választópolgár alkotja a szavazásra jogosultak táborát. A helyi lakosok mintegy kétharmada, vagyis 30 fő jelöltként vesz részt az EP-választásokkal egyszerre tartott önkormányzati kampányban.

A 42 éves Igor De Santis 2009 óta vezeti a várost, de felkészült arra a politikai kihívásra, amelyet az ellene induló önkormányzati képviselő, a 70 éves Renato Poletto jelent. A verseny akkor éleződött ki, amikor a milánói Stefano Venuti, akinek Ingriában van a nyaralója, szintén ringbe szállt. „Erre nem számítottunk” - mondta De Santis.

A legnagyobb fordulat azonban csak ezután jött: Poletto bejelentette, hogy De Santis polgármester édesanyja, Milena Crosasso asszony is képviselőjelölt lesz – de a fia riválisának listáján. „Kértem én az anyámat, hogy engem támogasson, de miután látta, hogy Poletto listáján többnyire nők vannak, úgy döntött, hogy velük tart” - mondta De Santis, aki ebben a stresszhelyzetben is méltányosan beszélt ellenfeleiről: „Mindannyian önkéntesek, akik nagyon keményen dolgoztak a faluért.”

photo_camera A település ikonikus tornya Fotó: Wikipedia

Crosasso asszony szerint ez a rivalizálás nem veszélyezteti a családi békét: „A fiam és én is a legjobbat akarjuk a közösségnek, és ez egy lehetőség arra, hogy hangot adjunk a nők álláspontjának anélkül, hogy a családi kötelékeket gyengítenénk.”

De Santis, akinek nagyapja 30 évig volt Ingria polgármestere, a nagyon erős konkurencia ellenére „optimista”, és hisz a győzelemben. A piemonti House of Cards fináléjára június 9-ig várni kell, de akárki arat is győzelmet, lesz mivel foglalkoznia. A Guardian szerint Ingria a Soana-völgy más hegyi falvaihoz hasonló problémákkal küzd: elnéptelenedés, a szolgáltatások romló színvonala és a téli havazás. 2022 óta, amikor is Olaszország legszebb falvai közé választották, az idegenforgalom növekedésével is meg kellett küzdenie.

„Hihetetlenül megugrott a turisták száma, és ezt kezelnünk kell” - figyelmeztett De Santis polgármester. „Kevés a lakos, de rengeteg a nyaraló. A fő célunk az, hogy megőrizzük Ingria szépségét”.