Nem lehet profilképet cserélni a kínai közösségi oldalakon a Tienanmen téri vérengzés évfordulóján

Szigorú biztonsági intézkedéseket és korlátozásokat vezettek be a pekingi Tiananmen téren kedden, a június 4-i, Tienanmen téri vérengzés 35. évfordulóján. A kommunista Kínában továbbra is tabutéma, hogy mi történt 1989-ben Pekingben. A hongkongi rendőrség több aktivistát vett őrizetbe, miközben Tajvanon és más városokban is megemlékezésre, virrasztásra készülnek aktivisták.

„Június 4. emléke nem fog eltűnni a történelem sodrában” – mondta a Reuters beszámolója szerint Lai Csing-te tajvani elnök, hozzátéve, hogy Tajvan „szabadsággal fog válaszolni az önkényuralomra”.

Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője újságíróknak azt mondta, hogy Peking „határozottan ellenzi, hogy bárki besározza Kínát és június 4-ét ürügyként használja arra, hogy beavatkozzon Kína belügyeibe”.

A Reuters szerint a kínai közösségi oldalakon, például a WeChat és a Douyin oldalán a felhasználók június 4-én nem tudták megváltoztatni profilképüket. Az elmúlt években ezen a napon többen cserélték le profilképüket a Tienanmen téri vérengzésre utalva például gyertyákra.

1989. június 4-én a kínai pártállami vezetés a hadsereget vetette be a Peking központjában található Tienanmen teret akkor már másfél hónapja elfoglalva tartó, békésen a demokráciáért tüntető diákok ellen. Az áldozatok pontos számát azóta sem tudni, a becslések szerint többszáz és tízezer között lehet a halottak száma.

A Tienanmen téri vérengzés másnapján, június 5-én készült az a fotó, amin azt látni, hogy egy máig ismeretlen, fehér inges férfi állta el az elvonuló harckocsik útját.

photo_camera Fotó: Jeff Widener/AP

A téren magasodó, a Tiltott városba vezető Mennyei Béke kapujának hivatalos honlapján közölték, hogy június 4-én egész nap zárva tart. A térre vezető Csangan (Örök béke) sugárutat lezárták a gyalogosok és biciklisek előtt is, Peking belvárosában pedig vörös karszalagot viselő, „stabilitásfenntartó” önkéntesek tűntek fel az utcákon. (MTI/Reuters)