Játékosokkal ordibáló fideszes képviselő: „Szedjétek már össze magatokat a kurva anyátokat bazdmeg!”

„Szedjétek már össze magatokat a kurva anyátokat bazdmeg! Hát mit képzeltek ti magatokról?! Hát mindent megkaptok bazdmeg ettől az egyesülettől” – ezt mondja Tóth-Kása Sándor fideszes önkormányzati képviselő, az orosházi focicsapat, az OMTK-ULE 1913 klubelnöke azon a videón, amit a Blikk tett közzé.

Tóth-Kása egy Gyula ellen lejátszott meccs után ment be a játékosok öltözőjébe és ott öt percen keresztül válogatott káromkodásokkal illette a csapatot, amelynek fiatalkorú tagjai is vannak. A videó alapján valószínűleg ittas lehetett a képviselő, a szavak is nehezen jönnek a szájára és többször is megbillen egy helyben állva.

photo_camera Tóth-Kása Sándor

Néhány erősebb idézet a képviselőtől:

„Ez nem normális gyerekek, hogy itt vagytok, mindenetek megvan, oda van alátok baszva minden. Minden lehetőség, lóvé meg minden. Ja! Csak kéne egy kicsit futballozni?”

„Én befejeztem! Menjetek ti a büdös faszba, hülye faszok. Én befejeztem, én lelépek, azt csináltok, amit akartok.”