Zsarolni próbálta a kormányt Garancsi és Tiborcz cége, 20 milliárddal akartak többet a Dürer Parkért

Nem elég, hogy a kormány 80 milliárd forintot előre odaadott a Dürer Park nevű épülő irodaház-komplexum beruházóinak, a két oligarcha, Tiborcz István és Garancsi István a kialkudott 100 milliárdos vételárat 20 millióval fejelte volna meg idén áprilisban - írja a 24.hu.



Lapunk éppen nagy cikkben foglalkozik azzal, hogy a kormány 600 milliárd forint közpénzzel segít ki néhány, a miniszterelnökhöz közelálló építési vállalkozót, köztük Orbán vejét is. Ezt olyan formában teszik, hogy az állam igen magas áron megvesz három egymástól független, a város különböző pontjain lévő, NER-közeli magánberuházók - Tiborcz István, Garancsi István, Balázs Attila - által felépített irodaprojektet. A megszerzett irodaházakban állami cégek, minisztériumok, háttérintézmények alkalmazottait helyezik majd el a tervek szerint. Ez a három a zuglói Dürer Park, a szintén zuglói Bosnyák téri Zugló-Városközpont és az újbudai BudaPart beruházás. Az eleve szokatlan konstrukciót még szokatlanabbá teszi, hogy az állam egyes esetekben nem is a kész házakat veszi meg, hanem előre odaadta a piacihoz képest feltűnően magas vételár nagy részét a beruházóknak, akik így nem is saját kockázatra, hanem ingyenes hitelből építhették meg az irodákat.

photo_camera Az Orbán-család és Garancsi hatalmas irodaházai teszik tönkre a Városligetet határoló régi zuglói villanegyedet.

Ez történt a Dürer esetében is. A városliget szélén épülő, a régi villákból álló környéket teljesen szétdúló irodatelepre a tervek szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), az MNV, a Magyar Fejlesztési Bank és még tovább 11 állami szervezet költözik majd be. Az MNV 2023 tavasza óta hat részletben közel 80 milliárd forintot előre ki is fizetett az épülő ingatlanokért - értesült a 24.hu.



Az NGM egy idén tavaszi kormány-előterjesztésben jelezte, hogy a Tiborcz-Garancsi-féle beruházó cég közölte,

az irodaházak műszaki tartalma 10 milliárddal meghaladta a megállapodásban szereplő árat,

a beköltöző szervezetek extra igényei további 10 milliárdos költséggel járnak.

AZ NGM az előterjesztésben megértő volt a hatalmas pluszköveteléssel, a 24.hu szerint azt írták, hogy az infláció és az emelkedő építőipari árak is közrejátszottak a beruházási költségek emelkedésében, továbbá az is növelte a kiadásokat, hogy a kormányzat csak több hónapos késéssel adta át a majdani beköltözők listáját.

A Nagy Márton által aláírt dokumentum szerint ha nem emelik meg a vételárat,

az eladó várhatóan felfüggeszti a fejlesztést, mert „fedezet biztosítása nélkül saját kockázatára teljesítene.” Mint normális esetben a legtöbb építési vállalkozó.

A 24.hu információja szerint a pozitív előterjesztés ellenére a kormány pénzhiányra hivatkozva nem volt hajlandó többet fizetni. A beruházó nem reagált arra a kérdésre, hogy tényleg elállnak-e az építkezéssel, ha nem kapnak még 20 milliárdot.