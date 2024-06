Brenner Koloman: „Innen is ha kérhetném, nagyobb megbecsülést a nőknek, Uraim!”

„Április közepén azért léptem vissza Vitézy Dávid javára, mert hiszek abban, hogy kellő alázattal, szakmai hozzáértéssel és a Budapest iránti szenvedéllyel, közösen rendbe tudjuk tenni a fővárosunkat, és vissza tudjuk szerezni a kulcsait az itt élő polgárok számára” – írta közleményében Brenner Koloman, a Jobbik korábbi főpolgármester-jelöltje, aki még jó régen, Vitézy Dávid áprilisi programbemutatóján jelentette be, hogy visszalép.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

E tekintetben ő volt az első visszalépő, míg Szentkirályi Alexandra csak a második. A Fidesz főpolgármester-jelöltje péntek reggel, a választások előtt két nappal jelentette be, hogy visszalép, és arra biztatta támogatóit, hogy szavazzanak Vitézy Dávidra - hozzátéve, hogy azért listán a Fidesz-KDNP listáját válasszák. Vitézy Dávid sajtótájékoztatón reagált a felmerült kérdésekre, mi is kérdeztük.

Brennert mindez egyáltalán nem tántorította el attól, hogy továbbra is Vitézyt támogassa. Mindössze annyit kér, hogy a szavazók „az európai parlamenti választáson pedig a szintén civil jelöltet, a Jobbik-Konzervatívok listavezetőjét, Róna Pétert támogassák”.

Brenner szerint a visszalépés azt bizonyítja, hogy „a Fidesz ismét egy nő szoknyája mögé bújva próbálja elfedni sikertelenségét, ahogy tette azt a kegyelmi botrány kapcsán. Innen is ha kérhetném, nagyobb megbecsülést a nőknek, Uraim!” Brenner szerint két jelölt maradt: „Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester, aki a balliberális pártok gyámsága alatt kénytelen irányítani a várost, és most is Gyurcsány Ferencre támaszkodik, és Vitézy Dávid, aki szakmai felkészültséggel, hitelességgel és nem miniszterelnöki ambíciókkal szolgálja pártpolitikai csatározásoktól mentesen Budapestet” – írta Brenner, aki szerint Szentkirályi nem mert kiállni vitára, és még csak programmal sem tisztelte meg Budapestet.